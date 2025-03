Wamiqa Gabbi Hot Pics: बॉलीवुड और ओटीटी की मशहूर एक्ट्रेस वमीका गब्बी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दिया है. वमीका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टनिंग फोटोशूट की झलक दिखाई, जिसमें वह पर्पल गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए वमीका ने कैप्शन में लिखा, "आज कुछ नहीं लिखूंगी! …Oh No!". उनके इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "Super Stunning!", वहीं एक अन्य फैन ने लिखा, "Wow, what a look!" उनकी इस तस्वीर पर अब तक 4 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रही है. Wamiqa Gabbi ने ऑरेंज आउटफिट में कराया हॉट फोटोशूट, एक्ट्रेस की सेक्सी अदाओं ने फैंस का धड़काया दिल (Watch Video)

वमीका गब्बी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. उनकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर छा जाती है, और इस बार भी उन्होंने फैंस को अपनी स्टाइलिश लुक से दीवाना बना दिया है.

वामिका गब्बी का किलर अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Wamiqa Gabbi (@wamiqagabbi)

