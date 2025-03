Trump Shared PM Modi’s Podcast: अपनी तारीफ सुनकर खुश हुए ट्रंप! 'ट्रुथ' पर शेयर किया पीएम मोदी का पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा (Watch Video)

Trump Shared PM Modi’s Podcast: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट शेयर किया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है. इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने ट्रंप की जमकर तारीफ की और उन्हें एक साहसी और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला नेता बताया. पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप हमेशा अमेरिका के प्रति समर्पित रहे हैं. इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब पिछले साल एक चुनावी रैली के दौरान उन पर गोली चलाई गई थी.

उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं और उनके पास एक स्पष्ट रोडमैप है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं.

Trump is continously naming India, threatening India, imposing Tariffs.

Modi in response is writing poems on how great Donald Trump is, how brave & awesome he is.

Unbelievable , this man is an embarrassment, the weakest PM ever.

pic.twitter.com/dYiW3KHlBk

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 17, 2025