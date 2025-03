Alka Yagnik Reacts to Osama Bin Laden Being Her Fan: ओसामा बिन लादेन को था अल्का याग्निक के गाने सुनने का शौक, सिंगर बोलीं- 'उसके अंदर एक छोटा सा कलाकार रहा होगा'

Alka Yagnik Reacts to Osama Bin Laden Being Her Fan: बॉलीवुड की मशहूर पार्श्वगायिका अल्का याग्निक अपने सुरीले गीतों से दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं. "एक दो तीन", "ऐसी दीवानगी", "चोली के पीछे", "टिप टिप बरसा पानी" और "अगर तुम साथ हो" जैसे हिट गाने उनके नाम हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी उनके गानों का जबरदस्त फैन था? इस बात का खुलासा होने पर खुद अल्का याग्निक भी हैरान रह गईं.

दरअसल, साल 2011 में अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा के ठिकाने पर हमला किया था, जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया. इस ऑपरेशन के दौरान सीआईए को उसके सेफहाउस से कई चीजें मिलीं, जिनमें बड़ी संख्या में अल्का याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू के गानों का कलेक्शन भी शामिल था.

अल्का याग्निक की इंस्टाग्राम पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by ISAMRA (@isamracopyright)

अल्का याग्निक ने दी प्रतिक्रिया

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब अल्का याग्निक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "इसमें मेरी क्या गलती? ओसामा बिन लादेन जो भी था, कैसा भी था, उसके अंदर एक छोटा सा कलाकार होगा कहीं. अगर उसे मेरे गाने पसंद थे, तो यह अच्छी बात है."

अलका याग्निक ने ओसामा बिन लादेन के उनके गानों के प्रति जुनून पर प्रतिक्रिया दी

Osama bin Laden was such a big fan of Alka Yagnik that he named his group 'Alkaeda ' 🙌❤️ pic.twitter.com/qFeK3ckqhs — JayK | (@Jordankumarr) March 17, 2025

इंडस्ट्री में राजनीति का किया खुलासा

इसी इंटरव्यू में अल्का याग्निक ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने साथ हुए पक्षपात के बारे में भी खुलासा किया. उन्होंने कहा, "हर क्षेत्र में राजनीति होती है. मुझसे भी कई गाने छीन लिए गए. मेरे समकालीन सिंगर्स में से एक ने मेरे साथ बहुत गंदी राजनीति की थी. मैं गाने की रिहर्सल करती थी और बाद में पता चलता था कि किसी सीनियर सिंगर ने वह गाना रिकॉर्ड कर लिया है."

सुनने की समस्या से जूझ रहीं अल्का याग्निक

पिछले साल जुलाई में अल्का याग्निक ने अपने फैंस को यह चौंकाने वाली खबर दी थी कि उन्हें एक दुर्लभ सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस (sensory neural nerve hearing loss) हो गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर युवाओं को हेडफोन और तेज आवाज में गाने सुनने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी थी.