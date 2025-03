दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटरों में से एक हैं. डिविलियर्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था. पूर्व क्रिकेटर को अपने पूरे आईपीएल करियर के दौरान बेंगलुरु के प्रशंसकों ने भरपूर प्यार दिया. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. जहां प्रशंसकों ने आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के दौरान "एबीडी एबीडी" का नारा लगाया, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से पहले सोमवार को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था. बेंगलुरु स्थित फ्रैंचाइज़ी ने बेंगलुरु में अपने वार्षिक आरसीबी अनबॉक्स इवेंट की मेजबानी की. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

ABD chants all over ❤️‍🔥❤️‍🔥

Sending you lots of love from Bengaluru @ABdeVilliers17 ❤️❤️

RCB loves you 🥹❤️ #RCBUnbox #NammaBengaluru #IPL2025 #abdevilliers pic.twitter.com/ntjxMAZwaB

— Anupama (@Anupama___27) March 17, 2025