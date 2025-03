Land for Jobs Case: ईडी दफ्तर पहुंचीं राबड़ी देवी और मीसा भारती, लैंड फॉर जॉब्स घोटाला केस में होगी पूछताछ; 19 मार्च को लालू यादव भी होंगे पेश (Watch Video)

Land for Jobs Case: ‘लैंड फॉर जॉब्स घोटाला’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव और पत्नी राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए समन भेजा है. मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप को पटना स्थित ED कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया, जबकि लालू प्रसाद को बुधवार को पेश होने का आदेश दिया गया है. इसी सिलसिले में राबड़ी देवी और मीसा भारती आज सुबह 10 बजे ED दफ्तर पहुंचीं, जहां अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज किया.

इससे पहले, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी लालू प्रसाद, तेज प्रताप और उनकी बेटी हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा था.

