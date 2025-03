Chandrayaan-5 Mission: केंद्र सरकार ने 'चंद्रयान-5' मिशन को दी मंजूरी, जापान भी करेगा सहयोग; इसरो प्रमुख ने दी जानकारी (Watch Video)

Chandrayaan-5 Mission: केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी ‘चंद्रयान-5 मिशन’ को मंजूरी दे दी है. इस मिशन के तहत, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा. ISRO के अध्यक्ष वी. नारायणन ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा. रविवार को एक सम्मान समारोह में बोलते हुए ISRO प्रमुख ने कहा कि ‘चंद्रयान-5’ को हाल ही में हरी झंडी मिली है.

उन्होंने बताया कि इससे पहले ‘चंद्रयान-3’ मिशन के तहत 25 किलोग्राम का रोवर ‘प्रज्ञान’ चंद्रमा पर भेजा गया था, जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ था. इस बार चंद्रयान-5 में अधिक क्षमता वाला रोवर भेजा जाएगा, जिससे चंद्रमा की सतह पर और गहराई से अध्ययन किया जा सकेगा.

ये भी पढें: Chandrayaan-3: चंद्रमा पर उम्मीद से कई गुना ज्यादा पानी! चंद्रयान-3 के डेटा से हैरत में पड़े वैज्ञानिक

Tamil Nadu: ISRO Chairman V Narayanan announced that the rocket to bring back Indian-American astronaut Sunita Williams from space has been launched, ensuring her safe return.

He also stated that India and Japan have received approval to jointly launch the Chandrayaan-5 mission… pic.twitter.com/IbQNLdY8Fb

— IANS (@ians_india) March 15, 2025