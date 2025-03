VIDEO: वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के खिलाफ AIMPLB का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन; ओवैसी समेत कई नेता हुए शामिल

AIMPLB Protests Against Waqf (Amendment) Bill 2024: वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के अधिकारों में दखल देने वाला है और इससे मुस्लिम समुदाय प्रभावित होगा. इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा, ''हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने असल मकसद पर ध्यान देना चाहिए.''

उन्होंने कहा कि जब यह बोर्ड बना था, तब इसका उद्देश्य शरीयत से जुड़े मसलों को हल करना और समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करना था.

#WATCH | Delhi: On AIMPLB protests against Waqf (Amendment) Bill 2024 at Jantar Mantar, Waqf JPC Chairman and BJP MP Jagdambika Pal says, "This is a political protest. The act has not even been introduced yet. We have only submitted our 428-page report... The amendment bill has… pic.twitter.com/lhWaeKMqAv

— ANI (@ANI) March 17, 2025