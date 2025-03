Orry Booked by Jammu and Kashmir Police: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑरी पर वैष्णो देवी में शराब पीने का आरोप, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Orry Booked by Jammu and Kashmir Police: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑरी (Orry) एक नए विवाद में फंस गए हैं. जम्मू और कश्मीर पुलिस ने उन पर और अन्य लोगों पर वैष्णो देवी मंदिर परिसर में शराब के सेवन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है. यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑरी और उनके कुछ साथी वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में शराब का सेवन कर रहे थे. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की. धार्मिक स्थल पर इस तरह की गतिविधि को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और वे सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

#BREAKING | Social media influencer #Orry and others have been booked by J&K cops.

- Charge: Consumed alcohol in Vaishno Devi.

- F.I.R. registered against Orry. pic.twitter.com/fDOnZUTquy

— TIMES NOW (@TimesNow) March 17, 2025