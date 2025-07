Superstar Vijay Thalapathy: सुपरस्टार विजय के घर में बम होने की धमकी, चेन्नई पुलिस कंट्रोल रूम को आया कॉल, 1 घंटे तक चली जांच; VIDEO

Superstar Vijay Thalapathy: तमिलनाडू के चेन्नई में उस समय हड़कंप मच गया,जब सुपरस्टार विजय के घर में बम होने की सुचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने उनके घर पहुंचकर जांच की.चेन्नई पुलिस कंट्रोल रूम को एक अनजान कॉल मिली, जिसमें कहा गया कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय के घर में बम रखा गया है. यह कॉल जैसे ही पुलिस को मिली, सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई.बम की सूचना को गंभीरता से लेते हुए, तीन बम डिटेक्शन स्क्वाड, स्निफर डॉग यूनिट और अन्य सुरक्षाकर्मी नीलांकरई इलाके में स्थित विजय के आवास पर पहुंचे. आसपास के क्षेत्र को सील कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया.

इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को @ANI नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

सुपरस्टार विजय के घर बम की धमकी

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | A call was made at around 5:20 AM to the Chennai Police Control Room, claiming that a bomb had been planted at actor and Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) president Vijay's residence in Neelankarai on East Coast Road (ECR), Chennai. The officials… https://t.co/oAKkCsStyk pic.twitter.com/yVuMdaFXNb

— ANI (@ANI) July 27, 2025