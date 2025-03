Viral Video: सोफे पर बैठकर खिलौने की तरह खतरनाक सांप से खेलता दिखा छोटा बच्चा, वीडियो देख उड़े लोगों के होश

Viral Video: आमतौर पर सांपों (Snakes) का नाम सुनते ही लोगों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, जबकि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो दिलेरी से सांपों का सामना करते हैं. सांपों को देखकर ज्यादातर लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए हैं. वायरल हो रहे वीडियो में एक छोटा सा बच्चा (Child) सोफे पर बैठकर आराम से एक खतरनाक और जानलेवा सांप (Snake) के साथ खिलौने की तरह खेलता हुआ दिखाई दे रहा है. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video)हो गया, जिससे देखने के बाद बच्चे और जानवर दोनों की सुरक्षा को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया है.

इस वीडियो को अब तक 42.7k व्यूज मिल चुके हैं और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- यह एक रैट स्नेक है, जहरीला नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए. इरुझा समुदाय के बच्चे छोटी उम्र से ही सांपों को संभालना सीखेंगे. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- क्या घर पर कोई सीसीटीवी था…वीडियो कौन शूट कर रहा था? यह भी पढ़ें: पिंजरे में रखे अंडे को निगलने के बाद सांप का बाहर निकलना हुआ मुश्किल, फिर जो हुआ... देखें Viral Video

खिलौने की तरह खतरनाक सांप से खेलने लगा बच्चा

WATCH | A spine-chilling video shared online shows a little kid casually playing with a deadly snake while lounging on a sofa.

The clip went viral, sparking outrage over the safety of both the child and the animal. #ViralVideo #KidPlaying #Snake pic.twitter.com/lgxjG5YCvy

