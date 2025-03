VIDEO: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला! क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सैन्य काफिले को बम से उड़ाया, पांच की मौत और 35 घायल

Pakistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ. अलगाववादी गुट बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक आत्मघाती हमला कर सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया. इस हमले में कम से कम 5 जवान मारे गए, जबकि 35 से ज्यादा घायल हुए हैं. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा बलों का काफिला ईरान सीमा पर स्थित ताफ्तान जा रहा था. काफिले में सात बसें थीं.

इसी दौरान नौशकी इलाके में विस्फोटकों से भरी एक कार सैन्य काफिले की बस से टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ.

ये भी पढें: BREAKING: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर BLA का बड़ा हमला, 90 जवानों के मारे जाने का दावा

🚨 UPDATE: Suicide Bombing in PAKISTAN

🔹 Pakistani police reported that a suicide bomber rammed an explosive-laden vehicle into a convoy of border forces, killing 5 soldiers.

🔹 The bus was traveling from Quetta to Taftan when the attack occurred.#Pakistan #TamadonNews pic.twitter.com/8Xixc8mBkq

— Tamadon News - English (@TamadonTV_EN) March 16, 2025