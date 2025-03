International Cricket Match Schedule For Today: आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 17 मार्च के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket And WPL 2025 Match Schedule For Today: 16 मार्च को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया. आज यानी 17 मार्च का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. हांगकांग समेत कई बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी, जो दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव लेकर आएंगी. मलेशिया ट्राईसीरीज 2025 का फाइनल मुकाबला बहरीन राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. इसके अलावा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अमेरिका क्षेत्र क्वालीफायर 2025 का 10वां मुकाबला अर्जेंटीना महिला बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका महिला के बीच खेला जाएगा. जबकि, 11वां मुकाबला अर्जेंटीना महिला बनाम ब्राज़ील महिला के बीच होगा. चलिए आज यानी 17 मार्च को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: Top Five Dangerous Wicketkeeper Batsman In IPL 2025: आईपीएल के आगामी सीजन में ये विकेटकीपर बल्लेबाज मचा सकते हैं तबाही, ऋषभ पंत से लेकर केएल राहुल लिस्ट में शामिल

17 मार्च का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

तारीख और दिन मैच स्थान समय(IST) टेलीकास्ट/ स्ट्रीमिंग 17 मार्च 2025 बहरीन बनाम हांगकांग, मलेशिया टी20 ट्राईसीरीज फाइनल मुकाबला कुआलालंपुर, बायुमास ओवल 8:30 AM FanCode ऐप और वेबसाइट 17 मार्च 2025 अर्जेंटीना महिला बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका महिला ब्यूनस आयर्स, सेंट एल्बंस क्लब, कोरीमायो 00:00 AM FanCode ऐप और वेबसाइट 17 मार्च 2025 अर्जेंटीना महिला बनाम ब्राज़ील महिला ब्यूनस आयर्स, सेंट एल्बंस क्लब, कोरीमायो 07:30 AM FanCode ऐप और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.