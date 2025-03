IPL 2025 Opening Ceremony: आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से होगा. लेकिन इससे पहले उद्घाटन समारोह में एक शानदार कार्यक्रम होगा. जिसमें बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारे शामिल होंगे. इस बीच खबर के अनुसार, श्रेया घोषाल, दिशा पटानी, करण औजला ईडन गार्डन्स में प्रस्तुति देंगे. बता दें आईपीएल 2025 का पहला मैच गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में होगी. जबकि आरसीबी की कप्तानी रजत पाटीदार करते हुए नजर आएंगे.

🚨 IPL 2025 UPDATE 🚨

Shreya Ghoshal, Disha Patani, Karan Aujla to perform in the opening Day of IPL 2025 at Eden Gardens. [Sumit Ghosh] pic.twitter.com/mfLBl8yoPT

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 17, 2025