Rohit Sharma Arrives in Mumbai Ahead of IPL 2025: टीम इंडिया को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाने के बाद, रोहित शर्मा ने क्रिकेट से कुछ समय का ब्रेक लिया और अपनी पत्नी रितिका सजदेह और बेटी समायरा के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव चले गए. भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान ने अपने परिवार के साथ मालदीव ट्रिप की कुछ तस्वीरें सोशल हैंडल पर साझा की हैं. सोमवार को रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 सीजन से पहले अपने परिवार के साथ मालदीव से मुंबई पहुंचे. IPL 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होगी. रोहित शर्मा पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए खेलना जारी रखेंगे. IPL 2025 में मुंबई का पहला मैच 23 मार्च को चिर प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होगा. शर्मा को IPL 2025 के लिए मुंबई के प्री-सीजन कैंप में शामिल होना बाकी है.

