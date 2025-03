सचिन तेंदुलकर ने रविवार,19 मार्च को इंडिया मास्टर्स को IML (इंटरनेशनल मास्टर्स लीग) टी20 2025 का खिताब जिताने के दौरान पुरानी यादें ताज़ा कीं. मास्टर ब्लास्टर इंडिया मास्टर्स टीम के कप्तान थे. जिसने वेस्टइंडीज मास्टर्स को चार विकेट से हराकर पहला खिताब जीता. इस बीच सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अभ्यास सत्रों से लेकर मैच के दिनों तक, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में हर पल ऐसा लग रहा था जैसे समय में पीछे जा रहा हूं. खेल के कुछ महानतम खिलाड़ियों के साथ मैदान पर वापस आना अविश्वसनीय लगा. मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने इस अनुभव को इतना यादगार बनाया, जिसमें दर्शक, आयोजक और मेरे इंडिया मास्टर्स टीम के साथी शामिल हैं." नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

C.H.A.Μ.Ρ.I.Ο.N.S 🏆

From practice sessions to match days, every moment at the @imlt20official seemed like going back in time. It felt incredible to be back on the pitch alongside some of the game's greatest players. I'm grateful to everyone who made this experience so… pic.twitter.com/oPNPKWYSzs

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 16, 2025