Sachin Tendulkar Viral Video: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर(Sachin Tendulkar) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया हैं, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के केन्या स्थित मशहूर राष्ट्रीय रिज़र्व मासाई मारा की अपनी यात्रा को याद किया हैं. इस वीडियो में मास्टर ब्लास्टर ने बताया कि कैसे वहां एक बार उनका सामना तूफ़ान से हुआ था. सचिन ने कहा कि जब तूफ़ान आने वाला था, उस समय वे और उनके साथी लैंडिंग स्ट्रिप से लगभग दो मील दूर थे. उन्होंने याद किया कि विमान दो बार ज़मीन के क़रीब आया ताकि हवा शांत हो सके और फिर जाकर लैंडिंग हो पाई. इसके बाद विमान उड़ान भर नहीं पाया, इसलिए सफ़ारी जीप्स का इंतज़ाम किया गया. लेकिन अंत में जब गाड़ियां आई ही नहीं, तब लगा कि शायद रात भर जंगल में ही रुकना पड़ेगा. वीडियो के आखिर में सचिन तेंदुलकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, “मासाई मारा, एंजॉय!”

देखें वीडियो

View this post on Instagram

