Sachin Tendulkar Celebrates Gnaesh Chaturthi Video: देशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. देश से लेकर विदेश तक में लोग भगवान गणेश की भक्ति में डूबे हुए हैं. टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने मुंबई (Mumbai) में अपने आवास पर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ गणेश चतुर्थी मनाई. इस आयोजन की झलकियां पेश करते हुए तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया. सचिन तेंदुलकर गणेश पूजा करते नजर आए. सचिन तेंदुलकर को गणेश भगवान के सामने खड़े होकर की प्रार्थना करते देखा गया. सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा कि त्यौहार तब और भी खास लगते हैं जब एक परिवार के साथ मिलकर, परंपरा के साथ और प्रेम के साथ मनाए जाते हैं. गणपति बप्पा मोरया.

गणेश चतुर्थी पर सचिन तेंदुलकर घर आये बप्पा:

Festivals feel more special when celebrated together, as a family with tradition, and with love. Ganpati Bappa Morya. 🙏🏻 pic.twitter.com/n1erQd6ezr — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 27, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)