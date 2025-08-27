Sachin Tendulkar Celebrates Gnaesh Chaturthi Video: देशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. देश से लेकर विदेश तक में लोग भगवान गणेश की भक्ति में डूबे हुए हैं. टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने मुंबई (Mumbai) में अपने आवास पर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ गणेश चतुर्थी मनाई. इस आयोजन की झलकियां पेश करते हुए तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया. सचिन तेंदुलकर गणेश पूजा करते नजर आए. सचिन तेंदुलकर को गणेश भगवान के सामने खड़े होकर की प्रार्थना करते देखा गया. सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा कि त्यौहार तब और भी खास लगते हैं जब एक परिवार के साथ मिलकर, परंपरा के साथ और प्रेम के साथ मनाए जाते हैं. गणपति बप्पा मोरया.

गणेश चतुर्थी पर सचिन तेंदुलकर घर आये बप्पा:

