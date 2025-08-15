Saaniya Chandhok At Sara's Pilates Academy Opening: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर(Sachin Tendulkar) का परिवार जल्द ही अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंधोक का स्वागत अपने परिवार में करने वाला है. मुंबई में वेटरनरी टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत सानिया और अर्जुन के सगाई की खबर सामने आने के बाद से ही लोग उनके बारे में जानने को उत्सुक हैं. हाल ही में उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें अर्जुन और तेंदुलकर परिवार के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थीं, जिसके बाद अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सानिया तेंदुलकर परिवार के साथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होती नजर आ रही हैं. यह कार्यक्रम सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के मुंबई के अंधेरी में अपने नए पिलेट्स अकादमी के उद्घाटन का था, जो दुबई शाखा की सफलता के बाद शुरू की गई है.

सानिया चंधोक पहली बार तेंदुलकर परिवार के साथ आईं नजर

View this post on Instagram A post shared by Pilates Academy x Sara Tendulkar (@pilates.academy.andheri)

