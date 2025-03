PM Modi 1+1 Theory: 'मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया, भगवान हमेशा मेरे साथ': लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में बोले PM मोदी (Watch Video)

PM Modi 1+1 Theory: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं. पीएम मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में अपने जीवन पर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के प्रभावों को भी साझा किया. उन्होंने रामकृष्ण परमहंस आश्रम में बिताए समय और स्वामी आत्मस्थानंद के साथ अपने संबंधों के किस्से भी साझा किए. पीएम मोदी ने अकेलेपन के बारे में पूछे जाने पर कहा, “मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करता. मैं ‘वन प्लस वन’ सिद्धांत में विश्वास करता हूं. एक मोदी है और दूसरा ईश्वर. मैं वास्तव में कभी अकेला नहीं होता क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं.”

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए “जन सेवा ही प्रभु सेवा है. उन्हें ईश्वर और 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन प्राप्त है''

#WATCH | In a podcast with Lex Fridman, PM Narendra Modi said, "I never feel alone. I believe in the 1+1 theory— one is Modi, and the other is the divine. I am never truly alone because God is always with me... For me, ‘Jan Seva Hi Prabhu Seva’. I have the support of the divine… pic.twitter.com/VIMSH8veXB

