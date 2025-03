Top 10 Bollywood Stars from Small Towns: छोटे शहरों से आए ये 10 बॉलीवुड एक्टर्स - प्रियंका, यामी और नवाजुद्दीन जैसे सितारों ने मेहनत से बनाई बड़ी पहचान

Priyanka Chopra and Manoj Bajpayee (Photo Credits: Instagram)

Top 10 Bollywood Stars from Small Towns: बॉलीवुड में सफलता पाना आसान नहीं होता, खासकर जब कोई छोटे शहर से आता है और फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं जुड़ा होता. लेकिन कुछ कलाकारों ने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. यहां 10 ऐसे बॉलीवुड सितारों की लिस्ट दी गई है, जिन्होंने छोटे शहरों से निकलकर बड़ा मुकाम हासिल किया. Bollywood Divas Who Ruled Both Pageants and Films: ऐश्वर्या राय से प्रियंका चोपड़ा तक, 8 बॉलीवुड एक्ट्रेस जो बनीं ब्यूटी क्वीन

अनुष्का शर्मा (अयोध्या, उत्तर प्रदेश)

अयोध्या में जन्मी अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत ‘रब ने बना दी जोड़ी’ से की और जल्द ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं.

अर्जुन रामपाल (जबलपुर, मध्य प्रदेश)

मॉडलिंग से एक्टिंग तक का सफर तय करने वाले अर्जुन ने ‘रॉक ऑन’ और ‘ओम शांति ओम’ जैसी हिट फिल्मों से पहचान बनाई.

यामी गौतम (बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल की यामी ने ‘विक्की डोनर’ से बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता. आखिरी बार वे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धूम धाम में नजर आईं जो दर्शकों को एंटरटेन करने में सफल रही है.

मनोज बाजपेयी (बेलवा, बिहार)

बिहार के इस छोटे से गांव से आए मनोज ने ‘सत्या’, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई. अब जल्द ही वे फैमिली मैन 3 में दिखाई देंगे.

पंकज त्रिपाठी (बेलसंड, बारौली, बिहार)

थिएटर और छोटे रोल्स से करियर शुरू करने वाले पंकज त्रिपाठी आज इंडस्ट्री के सबसे चहेते कलाकारों में से एक हैं. उनके फिल्मी करियर में मिर्जापुर मील का पत्थर साबित हुई है.

रणदीप हुड्डा (रोहतक, हरियाणा)

हरियाणा के रणदीप ने ‘हाईवे’ और ‘सरबजीत’ जैसी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग कर अपनी पहचान बनाई. आखिरी बार वे स्वातंत्र वीर सावरकर में नजर आए. आगामी फिल्म जाट है जिसमें वे सनी देओल के साथ दिखाई देंगे.

प्रियंका चोपड़ा (जमशेदपुर, बिहार)

जमशेदपुर में जन्मी प्रियंका ने मिस वर्ल्ड बनने के बाद बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अपनी जगह बनाई.

कंगना रनौत (मंडी, हिमाचल प्रदेश)

कंगना ने अपने छोटे शहर से निकलकर ‘क्वीन’ और ‘तनु वेड्स मनु’ जैसी फिल्मों से खुद को साबित किया. आखिरी बार वे इमरजेंसी फिल्म में नजर आईं हैं, उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी सराहा.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी (मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश)

संघर्ष के बाद नवाजुद्दीन ने ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ और ‘बजरंगी भाईजान’ जैसी फिल्मों से सफलता हासिल की.

कार्तिक आर्यन (ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

बिना किसी गॉडफादर के कार्तिक ने ‘प्यार का पंचनामा’ और ‘भूल भुलैया 2’ जैसी फिल्मों से अपना नाम बनाया. उनकी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 है जोकि दीवाली पर रिलीज होगी.

इन सितारों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर मेहनत और जुनून हो, तो कोई भी सपनों की दुनिया बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकता है.