‘Hyper Masculinity के पागलपन के बीच…’ क्या कार्तिक आर्यन ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की ‘टेस्टोस्टेरोन से भरी’ फिल्म ‘धुरंधर’ पर कसा तंज?

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) इस क्रिसमस (Christmas) पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रही है. इस फिल्म को दर्शकों कसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. दरअसल, यह फिल्म रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की कमबैक फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) के सामने मुश्किलों का सामना कर रही है, जो लगभग एक महीने पहले रिलीज होने के बावजूद धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित स्पाई थ्रिलर ने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे सभी की उम्मीदें टूट गई हैं. इसी बीच, कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी नोट के साथ धुरंधर पर तंज कसते हुए एक पोस्ट रीपोस्ट किया. यह भी पढ़ें: ‘Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri’ Movie Review: कार्तिक-अनन्या की डिस्काउंट DDLJ लव स्टोरी, जो रोम-कॉम एल्गोरिदम के लिए बनी लगती है, फैन्स के लिए नहीं

कार्तिक आर्यन ने 'धुरंधर' पर तंज कसा?

आदित्य धर और रणवीर सिंह की धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन ने हाल ही में सिनेमाघरों में आईं दूसरी फिल्मों पर बुरा असर डाला है, जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी भी शामिल है. इसी बीच, कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है. सोमवार (29 दिसंबर) को, कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर स्क्रीनप्ले राइटर सौरभ भारत की एक पोस्ट री-शेयर की, जिसमें उन्होंने 'प्रोग्रेसिव फिल्म' तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की तारीफ की थी.

पोस्ट में लिखा था, 'यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हाइपर मैस्कुलिनिटी और टेस्टोस्टेरोन से भरी एक्शन फिल्मों की दीवानगी के बीच, कोई एक हल्की-फुल्की प्रोग्रेसिव फिल्म बना रहा है. @kartikaaryan @sameervidwans @karandontsharma @shareenmantri को सिनेमा की इस जॉनर को बनाने के लिए बधाई, जो एंटरटेन भी करती है और समाज में एक गहरा बदलाव भी लाती है.' कार्तिक आर्यन ने इस नोट को हार्ट इमोजी के साथ री-शेयर किया.

रणवीर सिंह के धुरंधर पर कटाक्ष वाले पोस्ट को कार्तिक आर्यन ने दोबारा किया शेयर

रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्में

कार्तिक आर्यन, जिन्हें आखिरी बार समीर विद्वान की 'तू मेरी मैं तेरा तू मेरी' में देखा गया था, उनके पास आने वाली फिल्मों की एक रोमांचक लाइनअप है. वह अगली बार 2026 में श्रीलीला के साथ अनुराग बसु की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगे. इसके बाद, वह कथित तौर पर बहुप्रतीक्षित सुपरनैचुरल कॉमेडी फिल्म 'नागजिला' पर काम शुरू करेंगे. दूसरी ओर, रणवीर सिंह के पास 'डॉन 3', 'प्रलय' और 'बैजू बावरा' जैसे प्रोजेक्ट्स हैं.