Bollywood Divas Who Ruled Both Pageants and Films: ऐश्वर्या राय से प्रियंका चोपड़ा तक, 8 बॉलीवुड एक्ट्रेस जो बनीं ब्यूटी क्वीन

Priyanka Chopra, Aishwarya Rai (Photo Credits: Instagram)

Bollywood Divas Who Ruled Both Pageants and Films: बॉलीवुड में कई ऐसी टॉप एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्मों में आने से पहले ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, दिया मिर्जा जैसी कई अदाकाराओं ने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए हैं. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में जो पहले ब्यूटी क्वीन थीं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में छा गईं.

ऐश्वर्या राय बच्चन (Miss World 1994)

साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी खूबसूरती व अभिनय से पूरी दुनिया में नाम कमाया.

Neetu Kumar (Photo Credits: X)

सुष्मिता सेन (Miss Universe 1994)

इसी साल सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया. उनकी गजब की समझदारी और आत्मविश्वास ने उन्हें यह खिताब दिलाया.

Sushmita Sen (Photo Credits: Instagram)

प्रियंका चोपड़ा (Miss World 2000)

प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का ताज जीता और फिर बॉलीवुड में कदम रखा. बाद में उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई.

Priyanka Chopra (Photo Crdits: Instagram)

नेहा धूपिया (Femina Miss India 2002)

नेहा धूपिया ने 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था. इसके बाद उन्होंने ‘कयामत: सिटी अंडर थ्रेट’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

Neha Dhupia (Photo Credits: Twitter)

मानुषी छिल्लर (Miss World 2017)

मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया और 2000 के बाद भारत के लिए यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बनीं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ ‘पृथ्वीराज’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया.

Manushi Chhillar (Photo Credits: Instagram)

लारा दत्ता (Miss Universe 2000)

लारा दत्ता को साल 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था. उनकी बुद्धिमानी और आत्मविश्वास ने उन्हें यह प्रतिष्ठित जीत दिलाई.

लारा दत्ता (Photo Credits: Instagram)

जूही चावला (Miss India 1984)

जूही चावला ने 1984 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता और राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट कॉस्ट्यूम अवॉर्ड भी जीता था.

दिया मिर्जा (Miss Asia Pacific 2000)

साल 2000 भारत के लिए बहुत खास रहा क्योंकि इस साल दिया मिर्जा ने मिस एशिया पैसिफिक, प्रियंका ने मिस वर्ल्ड और लारा ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता.

Dia Mirza (Photo Credits: Instagram)

ब्यूटी पेजेंट्स जीतने के बाद इन सभी अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में शानदार करियर बनाया और अपनी खूबसूरती के साथ-साथ टैलेंट से भी दर्शकों का दिल जीता.