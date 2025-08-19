The Bengal Files: ‘द बंगाल फाइल्स’ को आप रोकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखने थिएटर जाएंगे; मिथुन चक्रवर्ती

मुंबई, 19 अगस्त : फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल में काफी विवाद हो रहा है. कोलकाता में इस फिल्म के ट्रेलर की स्क्रीनिंग शुरू हुई तो पुलिस वहां पहुंच गई और उसने सब कुछ रुकवा दिया. इसके बाद फिल्ममेकर्स और पुलिस के बीच बहस भी हुई थी.

अपने किरदार के बारे में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, "इस फिल्म में मेरे किरदार का नाम है मैड मैन, लेकिन वो असल में पागल नहीं है. वो फिल्म की आत्मा है. दिखाया गया है कि कैसे ये सच्चाई की आवाज बुलंद करने खड़ा होता है तो इसकी जुबां जला दी जाती है. इसके पुरुषांग भी काट दिए जाते हैं, ये ठीक से बोल नहीं पाता है. जब फिल्म का अंत आता है तो पता चलता है कि वो ही फिल्म की आत्मा है." यह भी पढ़ें : यूट्यूबर Dhruv Rathee ने लॉन्च किया अपना स्टार्टअप ‘AI Fiesta’, जानें इस नए AI प्लेटफॉर्म की सारी खासियतें

फिल्म को लेकर हो रहे राजनीतिक विवाद को लेकर एक्टर ने कहा, "आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड सच्चाई जैसी दिखाएंगे तो वो वैसा हो जाता है. सच्चाई को कोई नहीं दिखाना चाहता. नोआखली में क्या हुआ आपको पता है, ये मेरे जन्म से पहले हुआ था. एक लाइन लिखी हुई होती है, 'नोआखली में बहुत से लोगों को मार दिया गया.' द ग्रेट कोलकाता किलिंग भी सेम है, तो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था? ये विवेक अग्निहोत्री दिखाना चाहते हैं. वो कह रहे हैं, 'कृपया सच को जानिए, वहां क्या हुआ था. नोआखली में नरसंहार हुआ था. यहां 4500 हिंदू उसमें मारे गए थे.' ये सच्चाई है. जैसे ही सच्चाई की बात करते हैं तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है, अब ऐसी सोच का क्या करें?"

कोलकाता में 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर की स्क्रीनिंग रोक दी गई, इस पर उन्होंने कहा, "ये उनका प्लान था; ट्रेलर देखने से पहले ही उन्होंने इसे रुकवा दिया. ट्रेलर देखने के बाद बोलते हैं ये बंगाल के खिलाफ है. कौन से बंगाल के खिलाफ है? कुछ कथित सेकुलर लोग इसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं. वास्तव में ये सच्चाई है. आज या कल, आपको इसका सामना तो करना ही पड़ेगा."

पश्चिम बंगाल में इस मूवी को रिलीज होने पर रोक लग सकती है. इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "बंद क्यों करेंगे? किसलिए करेंगे? वो तो कोई नहीं बताएगा. राज्य सरकार ऐसी है कि हिंदू को कितनी भी गाली दे दो वो मंजूर है, मगर उसके अलावा किसी को कहो तो ये सही नहीं है. ‘द बंगाल फाइल्स’ को आप रोकेंगे तो उतने ज्यादा ही लोग इसे देखने थिएटर जाएंगे." विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है. इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.