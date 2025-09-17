Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'बागी 4' धीमी, 'दशावतार' की कमाई दमदार, 'डीमन स्लेयर' और 'मिराय' का कलेक्शन शानदार

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज हो गया है (Photo credits: X)

मुंबई, 17 सितंबर : सितंबर का महीना बॉक्स ऑफिस (Box Office) के लिए काफी हलचल भरा रहा है. जहां एक ओर टाइगर श्रॉफ (Tiger shroff) की एक्शन से भरपूर फिल्म 'बागी 4' दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है, वहीं मराठी सिनेमा 'दशावतार' लोगों के बीच अपनी खास जगह बना रही है. दूसरी ओर, 'डीमन स्लेयर: टू द हशिरा ट्रेनिंग' एनीमे फिल्म पसंद करने वालों के लिए शानदार विकल्प बनकर सामने आई है.

इनके अलावा, साउथ की नई एक्शन थ्रिलर 'मिराय' ने अपने जबरदस्त ओपनिंग कलेक्शन से सभी को चौंका कर रख दिया है. सबसे पहले बात करें 'बागी 4' की, तो टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेडं रिपोर्ट के मुताबिक, 'बागी 4' ने पहले हफ्ते में करीब 44.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि दूसरे हफ्ते की शुरुआत धीमी रही. दूसरे शनिवार को 1.75 करोड़ और रविवार को 2.15 करोड़ का मामूली उछाल आया, लेकिन सोमवार और मंगलवार को फिर गिरावट देखी गई. दूसरे सोमवार को फिल्म ने महज 75 लाख का कारोबार किया और मंगलवार को 90 लाख का कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म की 12 दिनों की कुल कमाई 51.30 करोड़ रुपए हो गई. यह भी पढ़ें : Bigg Boss 19: बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के भाई पर कंटेंट क्रिएटर को धमकाने का आरोप, पुलिस जांच शुरू

'बागी 4' का बजट करीब 80 करोड़ रुपए है, लिहाजा अभी तक ये फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई है. दूसरी तरफ, मराठी फिल्म 'दशावतार' ने एक अलग ही तरह की राह दिखाई है. इस थ्रिलर ड्रामा को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर महाराष्ट्र और गोवा के इलाकों में.पहले दिन में फिल्म ने धीमी शुरुआत की और 60 लाख रुपए की कमाई की, लेकिन इसके बाद फिल्म ने वीकेंड में जोरदार छलांग लगाते हुए शनिवार को 1.4 करोड़ और रविवार को 2.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. बाद में सोमवार को थोड़ी गिरावट के साथ कमाई 1.1 करोड़ रुपए की हुई. इसके बाद मंगलवार को फिर से अच्छी रिकवरी हुई और फिल्म ने पांचवें दिन 1.3 करोड़ रुपए की कमाई की. इस फिल्म का कुल कलेक्शन 6.8 करोड़ रुपए हो गया है, जो मराठी फिल्मों के लिए एक बेहतरीन आंकड़ा माना जा रहा है.

एनीमे फिल्म 'डीमन स्लेयर' को भारत में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने पांचवें दिन करीब 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. भारत में इसकी कुल कमाई 47.70 करोड़ रुपए हो चुकी है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने अब तक 4,200 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की है, जिससे यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.साउथ की एक्शन फिल्म 'मिराय', जिसमें लीड रोल में तेजा सज्जा हैं, भारत में 'डीमन स्लेयर' से भी आगे निकल गई है. फिल्म ने पांचवें दिन 5.75 करोड़ रुपए की कमाई की और अब तक भारत में इसका कुल कलेक्शन 56.75 करोड़ रुपए पहुंच चुका है. हालांकि, वर्ल्डवाइड के मामले में यह फिल्म अभी भी पीछे है. दुनियाभर से फिल्म ने सिर्फ 80 करोड़ की कमाई की है.