‘Jai Hanuman’ से बाहर होने की खबरें महज अफवाह, तेजा सज्जा ने खुद किया कंफर्म; ऋषभ शेट्टी के साथ सीक्वल में आएंगे नजर

हैदराबाद: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान' (HanuMan) के जरिए रातों-रात पैन-इंडिया स्टार बने अभिनेता तेजा सज्जा ने अपनी अगली फिल्म 'जय हनुमान' (Jai Hanuman) को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया (Social Media) और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि तेजा सज्जा (Teja Sajja) ने इस सीक्वल से किनारा कर लिया है. हालांकि, अभिनेता ने अब खुद सामने आकर इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और 'झूठ' बताया है. एक्टर की मानें तो वो इस फिल्म के सीक्वल का हिस्सा हैं और ऋषभ शेट्टी फिल्म में नजर आएंगे.

तेजा सज्जा ने अफवाहों को किया खारिज

तेजा सज्जा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि उनके फिल्म छोड़ने की खबरें केवल अफवाहें हैं. उन्होंने संक्षिप्त लेकिन कड़े शब्दों में कहा, ‘यह गलत खबर (False News) है.’ इस स्पष्टीकरण के साथ ही उन्होंने उन कयासों को खत्म कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि स्क्रीन टाइम की कमी या रचनात्मक मतभेदों के चलते वे प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (Prasanth Varma Cinematic Universe (PVCU) से बाहर हो रहे हैं.

तेजा ने पहले भी कहा था कि हालांकि 'जय हनुमान' की कहानी मुख्य रूप से भगवान हनुमान के इर्द-गिर्द घूमेगी, लेकिन उनका किरदार 'हनुमान' भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा.

क्यों शुरू हुई थी चर्चा?

फिल्म 'जय हनुमान' की घोषणा के बाद से ही प्रशंसकों के बीच उत्साह और संशय दोनों थे. जब यह साफ हुआ कि सीक्वल में 'कांतारा' फेम ऋषभ शेट्टी भगवान हनुमान की मुख्य भूमिका निभाएंगे, तो कुछ लोगों ने यह मान लिया कि पहले भाग के हीरो तेजा सज्जा का किरदार खत्म हो गया है. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि तेजा अपनी अन्य फिल्मों जैसे 'मिराय' (Mirai) और 'जॉम्बी रेड्डी 2' (Zombie Reddy 2) में व्यस्त होने के कारण इस प्रोजेक्ट को समय नहीं दे पा रहे हैं.

‘जय हनुमान’ के बारे में क्या है खास?

निर्देशक प्रशांत वर्मा द्वारा निर्मित यह फिल्म 'प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स' (PVCU) का अगला बड़ा अध्याय है. ऋषभ शेट्टी भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे. फिल्म त्रेतायुग के उस वादे पर आधारित होगी जो भगवान हनुमान ने श्री राम को दिया था और उसे कलियुग में पूरा करेंगे.

फिल्म की वर्तमान स्थिति

फिलहाल 'जय हनुमान' के प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है. ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को पूरा करने के बाद इसकी शूटिंग शुरू करेंगे. वहीं, तेजा सज्जा भी अपने अन्य कमिटमेंट्स पूरे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह पक्का कर दिया है कि जब 'जय हनुमान' की शूटिंग शुरू होगी, तो वे सेट पर उपस्थित रहेंगे.

बता दें कि 'हनुमान' साल 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, जिसने केवल 40 करोड़ के बजट में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी. फिल्म के अंत में ही भगवान हनुमान के आगमन का संकेत देकर सीक्वल की नींव रख दी गई थी.