Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की वेडिंग डेट और वेन्यू का हुआ खुलासा? जानें कपल की शादी को लेकर आ रही खबरों का आखिर क्या है सच?

रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोडा (Photo Credits: File Image)

साउथ की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक अपना जलवा बिखेरने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) वैसे तो अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खासा सुर्खियां बटोरती हैं. जी हां, रश्मिका मंदाना और उनके कथित मंगेतर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपने सफल करियर के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनके रिश्ते को लेकर महीनों से चल रही अटकलों के बाद, खबर है कि यह कपल एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने की प्लानिंग कर रहा है. जिन्हें नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कथित तौर पर इस लवबर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को सगाई कर ली थी. हालांकि फैंस इस खबर से उत्साहित हैं, लेकिन यह अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है. यह भी पढ़ें: Rashmika Mandanna ने सेक्सी साड़ी में शेयर की स्टनिंग तस्वीर, एक्ट्रेस की खूबसूरती ने फैंस का धड़काया दिल (View Pics)

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फरवरी 2026 में शादी करेंगे?

अपनी सीक्रेट सगाई के बाद भी, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है. हालांकि, फैंस उनकी ऑन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री का आनंद लेते रहते हैं और जल्द ही अच्छी खबर सुनने की उम्मीद कर रहे हैं. फैंस के पास आखिरकार जश्न मनाने का एक कारण है, क्योंकि कपल के करीबी एक सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कपल फरवरी 2026 में राजस्थान के उदयपुर में शादी करने की योजना बना रहे हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तारीख सामने आई!

सूत्रों के हवाले से कहा गया है, 'रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक महल में होने वाली है. उन्होंने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है. अपनी सगाई की तरह ही, शादी को भी जितना हो सके प्राइवेट रखने का प्लान है, जिसमें सिर्फ उनके करीबी लोग ही शामिल होंगे.' यह भी पढ़ें: Mysaa First Look Out: रश्मिका मंदाना के नए अवतार ने उड़ाए होश, पोस्टर में दिखीं खूंखार और रक्तरंजित (View Poster)

यहां बताया गया है कि रश्मिका मंदाना ने सगाई की अफवाहों की पुष्टि कैसे की?

थम्मा के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान, रश्मिका मंदाना से उनकी सगाई की अफवाहों के बारे में पूछा गया. एक्ट्रेस ने शरमाते हुए मुस्कान के साथ जवाब दिया और कहा, 'सभी को इसके बारे में पता है', जिससे फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गया. कपल के करीबी सूत्रों ने NDTV को बताया कि उनकी सगाई 3 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद में विजय देवरकोंडा के घर पर हुई थी. इस सेरेमनी को 'प्राइवेट और शानदार' बताया गया, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे.

रश्मिका और विजय की सगाई की अफवाहें सबसे पहले तब उड़ीं जब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पालतू कुत्ते ऑरा का एक वीडियो शेयर किया. तेज नजर वाले फैंस ने तुरंत उनकी उंगली में एक हीरे की अंगूठी देखी, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह विजय के साथ उनकी सगाई की अंगूठी है.