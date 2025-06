Mysaa First Look Out: रश्मिका मंदाना के नए अवतार ने उड़ाए होश, पोस्टर में दिखीं खूंखार और रक्तरंजित (View Poster)

Mysaa - Rashmika Mandanna (Photo Credits: Instagram)

Mysaa First Look Out: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी अगली फिल्म 'Mysaa' का पहला लुक शेयर करते हुए फैंस को चौंका दिया है. इंस्टाग्राम पर जारी किए गए इस पोस्टर में रश्मिका पूरी तरह से एक नए और हिंसक अवतार में नजर आ रही हैं. उनकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर खून और हाथ में भारी हथियार – यह लुक अब तक के उनके सबसे अलग और दमदार किरदार की ओर इशारा कर रहा है. फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले ने किया है और इसे Unformula Films प्रोड्यूस कर रहा है. रश्मिका ने पोस्ट में लिखा, “मैं हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करती हूं… कुछ अलग, कुछ रोमांचक… और यह वैसा ही है.” उन्होंने बताया कि यह किरदार उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया, और यह दुनिया उनके लिए पूरी तरह नई है – “यह क्रूर है, तीव्र है और बेहद रॉ है.”

रश्मिका का यह पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फैंस उनके इस हिंसक अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे अब तक का उनका सबसे चुनौतीपूर्ण रोल बता रहे हैं.

रश्मिका मंदाना का खूंखार अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

फिल्म Mysaa को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस पोस्टर ने फैंस की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि रश्मिका का यह नया रूप बड़े पर्दे पर क्या धमाल मचाता है. फिलहाल तो इतना तय है – Mysaa का यह सिर्फ़ एक शुरुआत है, और आगे आने वाला हर अपडेट जबरदस्त होने वाला है.