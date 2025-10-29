Thamma Box Office Collection: मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं', 'थामा' के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने पर आयुष्मान खुराना ने जताई खुशी

मुंबई, 29 अक्टूबर : बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'थामा'(Thamma) ने 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार कर लिया है. फिल्म के 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने से आयुष्मान बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी अभिनेता के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है जब उनकी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल होती है. आयुष्मान ने अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा, ''फिल्म की व्यावसायिकता मेरे लिए बहुत खास अनुभव है. मैंने अपनी फिल्मों में हमेशा नए और अलग तरह के कंटेंट को प्राथमिकता दी है और 'थामा' की सफलता ने यह साबित कर दिया कि दर्शक ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं.''

बता दें कि आयुष्मान के लिए यह फिल्म उनकी पांचवीं फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है. अब तक उनकी अन्य सफल फिल्मों में 'ड्रीम गर्ल' ने 142.26 करोड़ का कलेक्शन किया. 'ड्रीम गर्ल 2' ने 104.90 करोड़ की कमाई की, 'बधाई हो' ने 137.61 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया और 'बाला' ने 116.81 करोड़ की कमाई कर दर्शकों का दिल जीता. अब 'थामा' ने भी 103.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है अभिनेता ने कहा, ''जब दर्शक मेरी फिल्मों को पसंद करते हैं और दूसरों को सुझाते हैं और तारीफ करते हैं, तो यह मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव होता है. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि लोगों ने मेरे काम और अभिनय को इतना प्यार दिया है.'' यह भी पढ़ें : Diljit Dosanjh Death Threat: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को मिली जान से मारने की धमकी, KBC में अमिताभ बच्चन के पैर छूने पर भड़का खालिस्तानी संगठन SFJ

बता दें कि फिल्म 'थामा' में आयुष्मान खुराना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना भी प्रमुख भूमिका में हैं. यह फिल्म एक काल्पनिक दुनिया में सेट की गई है और इसमें वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' के साथ एक क्रॉसओवर भी देखने को मिलता है. 'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जो कि पहले 'स्त्री', 'भेड़िया', और 'मुंज्या' जैसी फिल्मों को पेश कर चुका हैथामा' में आयुष्मान एक पत्रकार की भूमिका में हैं, जो आगे चलकर रश्मिका और नवाजुद्दीन के वैंपायर किरदारों के बीच संघर्ष में फंस जाते हैं.