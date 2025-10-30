Mahakali Poster Out: भूमि शेट्टी का नया अवतार! देवी महाकाली बनकर मचाया धमाल, पूजा कोल्लुरु की सुपरहीरो फिल्म ने खींचा ध्यान
महाकाली पोस्टर (Photo: Instagram)

भूमि शेट्टी (Bhumi Shetty) अपनी आनेवाली फिल्म 'महाकाली' का रोल निभा रही हैं. हाल ही में फिल्म का पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें भूमि का फर्स्ट लुक सामने आया है. जिसमें वो चटक लाल और सुनहरे रंगों में सजी नज़र आ रही हैं. पारंपरिक आभूषणों और धार्मिक प्रतीकों से सुसज्जित भूमि का यह रूप महाकाली की शाश्वत शक्ति का स्मरण कराता है. फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "सृष्टि के ब्रह्मांडीय गर्भ से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सुपरहीरो आ रहा है! भूमि शेट्टी को नमस्कार, जो निभा रही हैं 'महा' का किरदार, एक साहसिक और नया चेहरा."टीम के अनुसार, 'महाकाली' की शूटिंग का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है.

इस फिल्म के साथ, निर्देशक प्रशांत वर्मा अपने सुपरहीरो यूनिवर्स (PVCU) को और विस्तार दे रहे हैं. वर्मा इस समय ‘जय हनुमान’ पर भी काम कर रहे हैं. जो तेजा सज्जा की हिट फिल्म ‘हनुमान’ का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है. इस सीक्वल में ‘कांतारा’ फेम ऋषभ शेट्टी भगवान हनुमान की भूमिका में दिखाई देंगे.

‘महाकाली’ के साथ PVCU और भी सशक्त हो गया है, यह फिल्म पौराणिक कथाओं, दिव्यता और वीरतापूर्ण एक्शन का संगम पेश करती है. भूमि शेट्टी अग्नि देवी के रूप में उभरती उथल-पुथल इस ब्रह्मांड में एक नए और रोमांचक दौर की शुरुआत का संकेत देती है.