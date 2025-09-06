VIDEO: गुजरात में बड़ा हादसा! प्रसिद्ध तीर्थस्थल Pavagadh में टूटा Ropeway, 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत
Photo- @HP_Vaghela523/X

Pavagadh Ropeway Accident: गुजरात के पंचमहल जिले (Panchmahal District News) में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पावागढ़ से एक दुखद खबर आई है. यहां मंदिर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला सामान ले जा रहा रोपवे टूट गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है. जानकारी के अनुसार, इस रोपवे का इस्तेमाल पावागढ़ महाकाली मंदिर (Pavagadh Mahakali Temple) और यज्ञशाला (Yagyashaala) के निर्माण कार्य के लिए पहाड़ी पर भारी सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा था. लेकिन अचानक मुख्य रस्सी टूट गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया.

गुड्स रोपवे हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

 पावागढ़ में गुड्स रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

लापरवाही बनी हादसे की वजह

दरअसल, यह रोपवे सिर्फ सामान ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन हादसे के वक्त इस पर 6 मजदूर मौजूद थे. ये सभी इस हादसे का शिकार हो गए. मृतकों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और 2 अन्य लोग शामिल हैं.

राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुआ

घटना की खबर फैलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय प्रशासन और पुलिस (Gujrat Police) मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. शवों को नीचे उतारने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया.

 प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन (Gujrat Govt) ने जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि इस घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सके. शुरुआती आशंका यही है कि रोपवे की रस्सी अचानक टूट गई, लेकिन तकनीकी टीम पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी.