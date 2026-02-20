Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Scorecard: पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से दी शिकस्त, मिशेल मार्श ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें AUS बनाम OMN मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 40th Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 40वां मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ओमान को नौ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत किया. दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई थीं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श कर रहे थे, जबकि ओमान की कमान जतिंदर सिंह के हाथों में थीं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Weather Update: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें कोलंबो के मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद जतिंदर सिंह और हम्माद मिर्जा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 39 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान की पूरी टीम 16.2 ओवरों में महज 104 रन बनाकर सिमट गई. ओमान की तरफ से वसीम अली ने सबसे ज्यादा 32 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वसीम अली ने 33 गेंदों पर चार चौके लगाए. वसीम अली के अलावा कप्तान जतिंदर सिंह ने 17 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जेवियर बार्टलेट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. एडम ज़म्पा के अलावा जेवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल ने दो-दो विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 105 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 9.4 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा नाबाद 64 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मिशेल मार्श ने 33 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्के लगाए. मिशेल मार्श के अलावा ट्रैविस हेड ने 32 रन बटोरे.

वहीं, ओमान की टीम को शकील अहमद ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ओमान की ओर से शकील अहमद ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. शकील अहमद के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ओमान की बल्लेबाजी: 104/10, 16.2 ओवर (आमिर कलीम 0 रन, जतिंदर सिंह 17 रन, करन सोनावले 12 रन, हम्माद मिर्जा 16 रन, वसीम अली 32 रन, मोहम्मद नदीम 2 रन, विनायक शुक्ला 9 रन, जितेन रामानंदी 1 रन, जय ओडेद्रा नाबाद 4 रन, शकील अहमद 3 रन और शफीक जान 0 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (जेवियर बार्टलेट 2 विकेट, एडम ज़म्पा 4 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल 2 विकेट, नाथन एलिस 1 विकेट और मार्कस स्टोइनिस 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 108/1, 9.4 ओवर (मिशेल मार्श नाबाद 64 रन, ट्रैविस हेड 32 रन और जोश इंग्लिस नाबाद 12 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (शकील अहमद 1 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.