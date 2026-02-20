New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Stats And Preview: रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर सुपर 8 में बढ़त बनाना चाहेगी न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 41st Match Stats And Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला कल यानी 21 फरवरी को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2025 के वर्ल्ड कप में खेला गया था जहां वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड ने महज़ 10 ओवर में 129 रनों का टारगेट हासिल करके पाकिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई थी. न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा (Salman Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Pakistan T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

न्यूजीलैंड की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में कनाडा को 8 विकेट से हराकर शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया है. वहीं पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से हराकर सुपर 8 में जगह बनाई है. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में एक-एक मुकाबला गंवाया है, ऐसे में यह मैच दोनों के लिए बेहद अहम होने वाला है.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर रहा है. ऐसे में न्यूजीलैंड इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पुराने रिकॉर्ड को बदलना चाहेगी, जबकि पाकिस्तान अपनी बढ़त को बरकरार रखना चाहेगा. 2016 के बाद से न्यूजीलैंड से नहीं हारा है पाकिस्तान

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये दोनों टीमें कुल सात बार आपस में भिड़ी है, जिसमें से पाकिस्तान ने पांच मैच जीते हैं और दो हारे हैं. पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास में 2016 और 2010 में न्यूजीलैंड से हारी है. पाकिस्तान ने अपने पिछले मैच में नामीबिया को 102 रन से हराया था. उस मैच में उस्मान तारिक ने 4 विकेट लिए थे. शादाब खान ने भी पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं. पाकिस्तान की टीम प्रेमदासा स्टेडियम में भी अपने स्पिनरों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 49 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. पाकिस्तान ने 24 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं 2 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड को 2 जीत मिली है.

आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच (R Premadasa Stadium Pitch Report)

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर धीमी मानी जाती है, जहां स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. बल्लेबाजों को यहां रन बनाने के लिए धैर्य के साथ खेलना होता है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच और भी स्लो हो जाती है, जिससे स्पिनरों की भूमिका अहम हो जाती है.

कोलंबो का मौसम

एक्यूवेदर के अनुसार, 21 फरवरी को कोलंबो में बादल छाए रहने की उम्मीद है. यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। 21 फरवरी को बारिश की 75 प्रतिशत संभावना है. मैच में खलल पड़ सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें

न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी से टीम को काफी उम्मीदें होंगी. पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, फखर जमान और सैम अयूब बल्लेबाजी में अहम रहेंगे. जबकि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और शादाब खान गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चुनौती देंगे.

कब और कहां देखें मुकाबला?

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार ऐप पर इस मैच का लाइव प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs PAK 41st Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, फहीम अशरफ.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.