New Zealand vs Pakistan T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 41st Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला कल यानी 21 फरवरी को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2025 के वर्ल्ड कप में खेला गया था जहां वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड ने महज़ 10 ओवर में 129 रनों का टारगेट हासिल करके पाकिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई थी. न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा (Salman Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Live Toss And Scorecard: पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में कनाडा को 8 विकेट से हराकर शानदार अंदाज में सुपर-8 में एंट्री की है. वहीं पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से हराकर अपना स्थान पक्का किया. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में एक-एक मैच गंवाया है, ऐसे में यह मुकाबला काफी कांटे का होने की उम्मीद है. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 का पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम रन चेज़ करना खूब पसंद करती है. इस मैदान पर अब तक कुल 63 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें से 27 रन डिफेंड और 35 रन चेज़ करने वाली टीमों ने जीते. बताते चलें कि यहां टी20 इंटरनेशनल में पहली इनिंग का औसत स्कोर 144 रन रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने-सामने आए हैं, मुकाबला बेहद रोमांचक रहा है. दोनों ही टीमें संतुलित और मजबूत हैं, और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं. आइए जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 49 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. पाकिस्तान ने 24 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मैच अपने नाम किए हैं. वहीं दो मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I orld Cup Head To Head Record)

टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का दबदबा देखने को मिला है, जहां सात मुकाबलों में पाकिस्तान ने पांच बार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड महज दो मैच जीत सका है.

पाकिस्तान की जीत: 5

न्यूजीलैंड की जीत: 2

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी रहा है.

मैच-वाइज रिजल्ट (New Zealand vs Pakistan T20 World Cup Results)

2007: पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया

2009: पाकिस्तान ने जीत दर्ज की

2010: न्यूजीलैंड ने मुकाबला जीता

2012: पाकिस्तान ने जीत हासिल की

2016: न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की

2021: पाकिस्तान ने जीत हासिल की

2022: पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की.

टॉप परफॉर्मर्स (Top Performers in NZ vs PAK T20 WC Matches)

न्यूजीलैंड के लिए:

डेवोन कॉनवे – लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाज

ग्लेन फिलिप्स – आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज

ईश सोढ़ी – स्पिन में अहम विकेट लेने वाले गेंदबाज

पाकिस्तान के लिए:

बाबर आजम – टीम के प्रमुख रन स्कोरर

फखर जमान – तेज शुरुआत देने में माहिर

शाहीन अफरीदी – घातक तेज गेंदबाज

मिनी बैटल जो तय करते हैं मैच का रुख

बाबर आजम बनाम लॉकी फर्ग्यूसन

फखर जमान बनाम ट्रेंट बोल्ट (यदि शामिल)

ग्लेन फिलिप्स बनाम शाहीन अफरीदी

इन खिलाड़ियों के बीच की टक्कर अक्सर मैच का रुख तय करती है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

दोनों टीमों के बीच कुल 49 टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 24 और न्यूजीलैंड ने 23 मैच जीते हैं. दो मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में दबदबा साफ नजर आता है.

कौन है ज्यादा मजबूत?

अगर आंकड़ों की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर रहा है. हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम भी बड़े मैचों में शानदार वापसी करने के लिए जानी जाती है. दोनों टीमों ने हाल ही में अपने-अपने ग्रुप मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, ऐसे में यह सुपर-8 मुकाबला बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.