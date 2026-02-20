West Indies Women vs Sri Lanka Women, 1st ODI Match Live Score Update: ग्रेनाडा में वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट
वेस्टइंडीज महिला टीम इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोकना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सीरीज का पहला मैच होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण है और जीत के साथ शुरुआत करने पर दोनों की नजरें टिकी होंगी.
क्रिकेट Siddharth Raghuvanshi| Feb 20, 2026 07:15 PM IST