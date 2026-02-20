West Indies Women vs Sri Lanka Women, 1st ODI Match Live Score Update: ग्रेनाडा में वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

West Indies Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, 1st ODI Match Live Scorecard Update: महिला वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट जॉर्ज (St Georges) के National Cricket Stadium में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तानी हेले मैथ्यूज कर रही हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम की कमान चमारी अथापथु के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs Sri Lanka Women, 1st ODI Live Toss And Scorecard: ग्रेनाडा में वेस्टइंडीज महिला कप्तान हेले मैथ्यूज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इस अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम की ओर से हेले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और डिएंड्रा डॉटिन जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं श्रीलंका महिला टीम की तरफ से चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगी. ग्रेनाडा की पिच संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिल सकती है, ऐसे में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (West Indies Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज महिला टीम इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोकना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सीरीज का पहला मैच होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण है और जीत के साथ शुरुआत करने पर दोनों की नजरें टिकी होंगी. ग्रेनाडा में खेले जा रहे इस मुकाबले का हर अपडेट, हर रन और हर विकेट की जानकारी आप यहां प्राप्त कर सकते हैं.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.