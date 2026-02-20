West Indies Women vs Sri Lanka Women, 1st ODI Live Toss And Scorecard: ग्रेनाडा में वेस्टइंडीज महिला कप्तान हेले मैथ्यूज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, 1st ODI Match Live Scorecard Update: महिला वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट जॉर्ज (St Georges) के National Cricket Stadium में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तानी हेले मैथ्यूज कर रही हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम की कमान चमारी अथापथु के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं.

ग्रेनाडा में वेस्टइंडीज महिला टीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs SL-W 1st ODI Playing)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), स्टेफनी टेलर, चिनेल हेनरी, डिएंड्रा डॉटिन, जैनिलिया ग्लासगो, आलिया एलेन, शॉनिशा हेक्टर, अफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक.

श्रीलंका महिला: चमारी अथापथु (कप्तान), हसिनी परेरा, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मल्की मदारा, कव्या कविंदी, इनोका रणवीरा.

वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (West Indies Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम की ओर से हेले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और डिएंड्रा डॉटिन पर बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम की तरफ से चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी अहम भूमिका निभा सकती हैं. ग्रेनाडा की पिच संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.