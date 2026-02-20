Bittu Bajrangi Marriage Fraud: बिट्टू बजरंगी के साथ 'शादी का झांसा' देकर ठगी, नूंह हिंसा के आरोपी से लुटेरों ने ऐंठे 33 हजार रुपये; अलीगढ़ के मंदिर में इंतजार करता रह गया दूल्हा

नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी (Photo Credits: X/@RightWay100)

फरीदाबाद: गौरक्षक (Cow Vigilante) और नूंह हिंसा (Nuh Violence) के आरोपी बिट्टू बजरंगी (राजकुमार) (Bittu Bajrangi) के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. बिट्टू बजरंगी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक गिरोह ने उन्हें शादी का झांसा (Pretext of a Marriage Proposal) देकर लगभग 33,000 रुपये ठग लिए. बुधवार, 18 फरवरी की रात फरीदाबाद (Faridabad) के सारन पुलिस स्टेशन (Saran Police Station) में इस मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

शादी के रिश्ते से शुरू हुआ जाल

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, फरीदाबाद के संजय एनक्लेव निवासी राजकुमार (बिट्टू बजरंगी) पारिवारिक परिस्थितियों के कारण विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते की तलाश में थे. एक पड़ोसी के परिचित के माध्यम से उनकी मुलाकात बंटी नामक व्यक्ति से हुई. बंटी ने उन्हें रानी नाम की एक महिला से मिलवाया, जिसने खुद को मैचमेकर (बिचौलिया) बताया.

रानी ने बिट्टू बजरंगी को तीन बार अलीगढ़ बुलाया और वहां अलग-अलग लड़कियों से उनकी मुलाकात करवाई. अंततः एक रिश्ता तय हुआ और 7 सितंबर, 2025 को अलीगढ़ के एक मंदिर में शादी की तारीख तय कर दी गई.

खर्चों के नाम पर ऐंठे हजारों रुपये

ठगी का सिलसिला छोटे खर्चों से शुरू हुआ. आरोपियों ने पहले यात्रा और अन्य खर्चों के नाम पर 3,000 रुपये लिए. 5 सितंबर को लड़की और उसके परिवार वाले फरीदाबाद स्थित बिट्टू बजरंगी के घर आए। इस दौरान बंटी और प्रदीप नाम के सहयोगियों ने शादी की रस्मों और "दुल्हन के कपड़ों" के नाम पर उनसे 30,000 रुपये और वसूल लिए.

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब बिट्टू बजरंगी तय तारीख को अलीगढ़ के मंदिर पहुंचे. वहां न तो लड़की आई और न ही बिचौलिए. काफी देर इंतजार करने के बाद जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले.

पुलिस कार्रवाई और बिट्टू बजरंगी का बैकग्राउंड

सारन थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब बिचौलिए बंटी, रानी और प्रदीप की तलाश में छापेमारी कर रही है.

बता दें कि बिट्टू बजरंगी 'गौ रक्षा बजरंग फोर्स' के प्रमुख हैं. वह 2023 में हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए थे. फिलहाल वे उन आरोपों में जमानत पर बाहर हैं.

इस घटना ने एक बार फिर वैवाहिक विज्ञापनों और बिचौलियों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी के खतरों को उजागर किया है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले पूरी तरह छानबीन कर लें.