Did Mahima Chaudhry Marry Sanjay Mishra? दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) और एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने क्या शादी कर ली है? दरअसल, दूल्हा-दुल्हन के लिबास में दोनों का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि जल्द ही संजय मिश्रा अपनी खास कॉमिक टाइमिंग और इमोशंस के साथ आने वाली फैमिली एंटरटेनर 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' (Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi) में बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे. सिद्धांत राज सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं. एक्टर्स फिलहाल अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी हैं. बुधवार (29 अक्टूबर) को संजय मिश्रा और महिमा चौधरी शादी के कपड़ों में पैपराज़ी को ग्रीट करते हुए दिखे. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, दोनों फोटोग्राफर्स के सामने एक साथ पोज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं. महिमा, घूंघट डाले हुए, यह भी कहती हुई सुनी गईं, ‘आप लोग शादी में नहीं आ पाए, लेकिन आप लोगों के लिए मिठाई है, खाकर जाना.’ पैपराज़ी ने भी साथ दिया और संजय मिश्रा को बधाई देते हुए कहा, ‘आपको बहुत-बहुत बधाई हो!’ यह भी पढ़ें: Controversial Movie List: पर्दे पर हिट रही इन फिल्मों को रिलीज से पहले झेलना पड़ा विवाद, टाइटल की वजह से हुआ विरोध

महिमा चौधरी और संजय मिश्रा 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के प्रमोशन के लिए कपल के तौर पर दिया पोज

View this post on Instagram A post shared by Namaste Bollywood (@namastebollywood.in)

