Controversial Movie List: पर्दे पर हिट रही इन फिल्मों को रिलीज से पहले झेलना पड़ा विवाद, टाइटल की वजह से हुआ विरोध

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर : हिंदी सिनेमा में आए दिन नई फिल्में रिलीज हो जाती हैं. कुछ फिल्में दर्शकों को पसंद आती हैं तो कुछ फिल्में रिलीज से पहले ही विवादों में घिर जाती हैं और फिल्मों को बैन कराने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं. आज हम उन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन फिल्मों के टाइटल को लेकर इतना विवाद हो गया कि मेकर्स को नाम बदलना पड़ा. इस लिस्ट में अक्षय कुमार से लेकर दीपिका पादुकोण तक के नाम शामिल हैं.

9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी' विवादों में रही थी. फिल्म को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि फिल्म को बैन करवाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे. विवाद का विषय फिल्म का नाम ही रहा.

पहले फिल्म का नाम 'लक्ष्मी बॉम्ब' था. देवी लक्ष्मी का नाम बॉम्ब से जोड़ने की वजह से कुछ राजनैतिक दलों ने फिल्म को बैन करने की मांग की थी, लेकिन बाद में फिल्म से 'बॉम्ब' शब्द हटा दिया गया. यह भी पढ़ें : The Taj Story Controversy: परेश रावल की ‘द ताज स्टोरी’ पर बड़ा विवाद, फिल्म पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप, दिल्ली HC में केस

दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'पद्मावत' का विवाद कोई नहीं भूल सकता. फिल्म को लेकर इतना विरोध हुआ कि बजरंग दल ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर तोड़ तोड़फोड़ तक कर दी थी. कुछ राजनीतिक दलों का आरोप था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, हालांकि फिल्म में कुछ बदलाव करने के बाद फिल्म का नाम 'पद्मावती' से 'पद्मावत' कर दिया गया.

फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियों की रासलीला- राम-लीला' पर्दे पर हिट साबित हुई थी, लेकिन पर्दे पर फिल्म को रिलीज कराने के लिए मेकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी थी. फिल्म के नाम में भगवान राम का नाम होने की वजह से फिल्म का विरोध किया गया. बाद में फिल्म का नाम बदलना पड़ा. पहले फिल्म का नाम सिर्फ 'रामलीला' था.

2009 में रिलीज हुई फिल्म 'बिल्लू' भी अपने नाम की वजह से विवादों में रही थी. पहले फिल्म का नाम 'बिल्लू बार्बर' था. बार्बर को लेकर लोगों ने विरोध किया, क्योंकि लोगों का मानना था कि फिल्म का टाइटल एक विशेष कम्यूनिटी को टारगेट कर रहा है. मेकर्स ने विवाद को देखते हुए फिल्म का नाम बदल दिया.

शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'आर राजकुमार' 2013 में रिलीज हुई थी. फिल्म में 'रैम्बों' शब्द को लेकर विवाद रहा. फिल्म के खिलाफ कानूनी नोटिस भी निकाले गए, जिसके बाद फिल्म का टाइटल 'आर राजकुमार' किया गया.

2018 में आई आयुष शर्मा और वरीना हुसैन की फिल्म 'लवयात्री' भी अपने नाम को लेकर विवादों में रही. फिल्म का पहले नाम 'लवरात्रि' था, लेकिन फिल्म का नाम हिंदू त्योहार नवरात्रि से मिलता-जुलता था, जिसके लेकर लोगों ने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.