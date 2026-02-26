Rashmika-Vijay Wedding: आज एक-दूजे के होंगे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना; उदयपुर में तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाजों से होगी शाही शादी

ViRosh Wedding (Photo Credits: Instagram)

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: मनोरंजन जगत के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक, विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna), आज यानी 26 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उदयपुर (Udaipur) के आलीशान 'आईटीसी मेमेंटोस' (ITC Mementos) रिसॉर्ट में आयोजित इस निजी समारोह में यह जोड़ी 'विरोश' (Virosh) के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी. यह विवाह उनके 2018 में आई फिल्म 'गीता गोविंदम' के सेट से शुरू हुए आठ साल के सफर का सुखद परिणाम है. यह भी पढ़ें: Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा ने शेयर की 'हल्दी' सेरेमनी की पहली झलक, रश्मिका के निकनेम 'Rushie' ने जीता फैंस का दिल (View Post)

दो अलग-अलग परंपराओं से होगा विवाह

अपनी विविध सांस्कृतिक विरासतों का सम्मान करते हुए, विजय और रश्मिका ने दो अलग-अलग पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी करने का फैसला किया है:

तेलुगु हिंदू विवाह: विजय की जड़ों का सम्मान करने के लिए आज सुबह करीब 10 बजे तेलुगु परंपरा के अनुसार पहली शादी संपन्न होगी.

विजय की जड़ों का सम्मान करने के लिए आज सुबह करीब 10 बजे तेलुगु परंपरा के अनुसार पहली शादी संपन्न होगी. कोडवा (कूर्गी) विवाह: शाम करीब 4 बजे रश्मिका के गृहनगर (कूर्ग, कर्नाटक) की 'कोडवा' (Kodava) परंपरा के अनुसार दूसरी रस्म होगी.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने इसे ऑफिशियल किया

(Photo Credit: Instagram)

प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा बधाई संदेश

इस हाई-प्रोफाइल शादी ने सरकार के उच्चतम स्तर का ध्यान भी आकर्षित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय और रश्मिका के परिवारों को एक औपचारिक पत्र भेजकर बधाई दी है. विजय के माता-पिता को संबोधित अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने इस विवाह को जीवन का एक 'दिव्य अध्याय' बताया. उन्होंने चुटीले अंदाज में लिखा कि 'यद्यपि दोनों कलाकार फिल्म की पटकथाओं के अभ्यस्त हैं, लेकिन यह असल जिंदगी का मील का पत्थर निश्चित रूप से "रजत पटल पर उनके द्वारा बनाए गए जादू से कहीं अधिक चमकेगा.'

सप्ताह भर चलीं 'विरोश' (Virosh) की रस्में

उदयपुर के इस रिसॉर्ट को विशेष रूप से केवल इसी आयोजन के लिए आरक्षित किया गया है. शादी से पहले कई अनोखे कार्यक्रम आयोजित किए गए:

आशिका रंगनाथ ने विरोश की हल्दी सेरेमनी की झलकियां शेयर कीं

(Photo Credit: Instagram)

मेहमानों की सूची और रिसेप्शन

शादी के समारोह को बेहद निजी रखा गया है, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा जैसे कुछ चुनिंदा फिल्म हस्तियों सहित केवल 50 करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हैं. हालांकि, फिल्म उद्योग के अपने साथियों के लिए यह जोड़ा 4 मार्च को हैदराबाद के 'ताज कृष्णा' होटल में एक भव्य रिसेप्शन पार्टी आयोजित करेगा.

पेशेवर भविष्य

शादी और हनीमून के बाद, प्रशंसक इस जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर साथ देख पाएंगे. वे आगामी पीरियड ड्रामा 'रणबाली' में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे. व्यक्तिगत रूप से, रश्मिका की 'कॉकटेल 2' सितंबर में और विजय की 'रॉडी जनार्दन' दिसंबर में रिलीज के लिए तैयार है.