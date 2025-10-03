VIDEO: रूस में बॉलीवुड का क्रेज! पुतिन हुए भारतीय सिनेमा के मुरीद, बोले- 'हम दिन-रात देखते हैं इंडियन फिल्में'
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सिनेमा की बहुत प्रशंसा की है. (Photo : X)

Putin Expresses Love for Indian Cinema: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि रूस शायद भारत के अलावा दुनिया का इकलौता देश है, जहां भारतीय फिल्मों को दिखाने के लिए एक समर्पित टीवी चैनल है.

सोची में चल रही 2025 वल्दाई डिस्कशन क्लब की बैठक में पुतिन ने कहा, "हम भारतीय सिनेमा से प्यार करते हैं, मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं. शायद भारत को छोड़कर हम दुनिया के अकेले ऐसे देश हैं, जहां एक अलग चैनल है जो दिन-रात भारतीय फिल्में दिखाता है."

भारत-रूस के रिश्ते को बताया खास

इस बैठक में पुतिन ने भारत और रूस के संबंधों को भी बहुत खास और भरोसेमंद बताया. उन्होंने कहा कि इस रिश्ते की जड़ें भारत की आजादी की लड़ाई के समय से जुड़ी हैं. पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत आज भी सोवियत संघ से मिले समर्थन के लिए आभारी है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच हमेशा दोस्ती का रिश्ता रहा है और कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.

पहले भी कर चुके हैं तारीफ

यह पहली बार नहीं है जब पुतिन ने भारतीय फिल्मों के लिए अपना प्यार दिखाया है. अक्टूबर 2024 में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने कहा था, "मुझे लगता है कि ब्रिक्स देशों में भारतीय फिल्में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं. अगर भारतीय फिल्में दिलचस्पी दिखाएं, तो हम उन्हें रूस में प्रमोट करने के लिए ज़रूर काम करेंगे."

उस समय उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) को मिलकर फिल्में बनानी चाहिए, जिनमें भारत, चीन और दूसरे सदस्य देशों के एक्टर अपनी-अपनी संस्कृति को दिखाएं.

रूस में बॉलीवुड की दीवानगी

रूस में बॉलीवुड फिल्में हमेशा से काफी पसंद की जाती रही हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि दोनों देशों की संस्कृतियों में कुछ समानताएं हैं, जैसे गरीबी से अमीरी तक के सफर की कहानियां और हीरो-विलेन के बीच का स्पष्ट अंतर. आपको जानकर हैरानी होगी कि सोवियत संघ में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की 'डिस्को डांसर' (1982) थी.