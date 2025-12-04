इंडोनेशिया में कुदरत का कहर, बाढ़ के बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गई पक्की सड़क, वीडियो देख सहम जाएंगे आप

इंडोनेशिया में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. वहां आई भयानक बाढ़ के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. पश्चिमी सुमात्रा (West Sumatra) में एक हाईवे का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क के बीचो-बीच 20 से 30 मीटर चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया है. यह हादसा अचानक आई बाढ़ (Flash Floods) और उसके बाद हुए भूस्खलन (Landslide) की वजह से हुआ. सड़क का डामर और मिट्टी बड़े-बड़े टुकड़ों में टूटकर नीचे खाई में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं.

A road in Indonesia has collapsed following intense flooding and landslides pic.twitter.com/nnIp4XWz7O — Surajit (@surajit_ghosh2) December 3, 2025

यह घटना नवंबर 2025 के आखिर की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग वहां खड़े होकर इस भयानक मंजर को देख रहे हैं, जबकि सड़क उनकी आंखों के सामने ही खत्म होती जा रही है. दक्षिण-पूर्व एशिया में आई यह बाढ़ हाल के समय की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जा रही है.