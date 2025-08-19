Amitabh Bachchan Prateeksha Bungalow: मुंबई में भारी बारिश से जलजमाव, अमिताभ बच्चन का जुहू बंगला 'प्रतीक्षा' भी जलमग्न! VIDEO वायरल

Amitabh Bachchan Prateeksha Bungalow: मुंबई में बीते चार दिन से हो रही मूसलधार बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सड़कों पर जलजमाव, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेन सेवाओं में रुकावटों के बीच अब इसका असर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर तक भी पहुंच चुका है.
अमिताभ के जुहू बंगले 'प्रतीक्षा' के अंदर घुसा पानी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जुहू स्थित उनके प्रतिष्ठित बंगले ‘प्रतीक्षा’ के बाहर ही नहीं, बल्कि गेट के अंदर तक बारिश का पानी भर चुका है.
ABP माझा द्वारा X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए इस वीडियो में बंगले के मुख्य द्वार के भीतर तक पानी देखा जा सकता है. सड़क पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसमें से स्थानीय लोग और वाहन संघर्ष करते हुए गुजरते नजर आ रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
Amitabh Bachchan : पावसानं कुणालाच सोडलं नाही, अमिताभ बच्चन यांच्या बंगल्यात पाणी#AmitabhBachchan #Maharashtra #Bollywood pic.twitter.com/qXWGfvLgmI
— ABP माझा (@abpmajhatv) August 19, 2025
बच्चन परिवार की यादों से जुड़ा है ‘प्रतीक्षा’
‘प्रतीक्षा’ अमिताभ बच्चन का पहला बंगला है, जिसे उन्होंने 1976 में अपनी सुपरहिट फिल्म शोले की सफलता के बाद खरीदा था. यह बच्चन परिवार की तीन प्रमुख संपत्तियों में से एक है और इसे अमिताभ के पिता व प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने नाम दिया था.
श्वेता और अभिषेक की परवरिश इसी घर में हुई
यही वह घर है जहां अमिताभ बच्चन के दोनों बच्चे , श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन, का जन्म हुआ और वे यहीं बड़े हुए, लंबे समय तक अमिताभ अपने माता-पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के साथ इसी घर में रहे. बाद में परिवार जुहू स्थित उनके दूसरे बंगले 'जलसा' में शिफ्ट हो गया, जो ‘प्रतीक्षा’ से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है.