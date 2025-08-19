Dombivali: बरसाती नाले में छोड़ा जा रहा है केमिकल युक्त गुलाबी पानी, लोगों के स्वास्थ के साथ किया जा रहा है खिलवाड़, ठाणे से सटे डोंबिवली का वीडियो आया सामने; VIDEO

डोंबिवली, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) में जोरदार बारिश शुरू है. जिसके कारण नदी नाले उफान पर है. ऐसे में ठाणे जिले (Thane ) के डोंबिवली ( Dombivli) में एक कंपनी ने केमिकल युक्त पानी (Chemical Water) सीधे नाले में छोड़ दिया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक़ ये पानी ईस्ट डोंबिवली ( East Dombivali) के एमआईडीसी (MIDC) में छोड़ा जा रहा है. बारिश का फायदा उठाते हुए कंपनी ने ये काम किया. इस केमिकल युक्त पानी के कारण अब लोगों के स्वास्थ पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बारिश का पानी सड़कों पर आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देख सकते है की गुलाबी रंग का पानी नाले में गिर रहा है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @News18lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
फेंका जा रहा है नाले में केमिकल युक्त पानी
Mumbai Rain: डोंबिवलीत रसायनमिश्रित सांडपाणी थेट पावसाळी नाल्यात pic.twitter.com/3zvh10iNqo
— News18Lokmat (@News18lokmat) August 19, 2025
उल्हास नदी पर मंडराया खतरा
नाले में केमिकल युक्त पानी (Chemical Water) मिलाने की वजह अब लोगों को आशंका है कि यह केमिकल युक्त पानी सीधे उल्हास नदी (Ulhas River) में जा सकता है. ऐसा होने पर नदी का पानी प्रदूषित (Polluted) हो जाएगा, जिससे जलजीवों की जान को खतरा और इंसानों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है.
लापरवाही का आरोप
इस घटना के बाद लोगों का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठाते. बार-बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई (Action) न होने से प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.
कार्रवाई करने की उठ रही है मांग
इस घटना को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है. उन्होंने संबंधित कंपनी ( Related Company) के खिलाफ तुरंत जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो डोंबिवली एमआईडीसी (Dombivali Midc) क्षेत्र में प्रदूषण का संकट और बढ़ सकता है.