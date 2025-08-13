Dombivli Water Cut: मरम्मत कार्य के चलते डोंबिवली के कुछ इलाकों में आज 5 घंटे के लिए जलापूर्ति रहेगी बाधित, प्रभावित क्षेत्रों की सूची जारी; चेक डिटेल्स

(Photo Credits Pixabay)

Dombivli Water Cut: डोंबिवली में रहने वाले लोगों को आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता हैं. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ने मरम्मत कार्य के चलते डोंबिवली में आज, बुधवार, 13 अगस्त 2025 को 5 घंटे के लिए जलापूर्ति बाधित करने की घोषणा की है. KDMC ने 12 अगस्त को X (पूर्व में ट्विटर) पर आधिकारिक नोटिस साझा कर लोगों को इसकी जानकारी दी, ताकि निवासियों को पीने के पानी की कमी से होने वाली परेशानी से बचाया जा सके.

दोपहर 1 से 6 बजे तक नहीं आएगा पानी

KDMC ने X पर बताया कि इस दौरान मोहिली स्रोत से जलापूर्ति बंद रहेगी. मराठी में जारी नोटिस में कहा गया, "तत्काल मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए बुधवार, 13-08-2025 को दोपहर 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मोहिली से जलापूर्ति बंद रहेगी." इसका मतलब है कि मरम्मत कार्य के चलते डोंबिवली में आज 5 घंटे तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut News: मुंबई के मुलुंड इलाके में 19 जुलाई को 12 घंटे पानी की कटौती, मरम्मत कार्य के चलते सेवा रहेगी बाधित, जानें प्रभावित इलाके

डोंबिवली के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

KDMC की घोषणा के अनुसार, नेतिवली जल शुद्धिकरण केंद्र से डोंबिवली पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान इन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं होगा. KDMC ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान नेतिवली जल शुद्धिकरण केंद्र से डोंबिवली पूर्व और पश्चिम डिवीजनों में जलापूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी.

KDMC ने सहयोग की अपील की

महानगरपालिका ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सहयोग करने और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है. साथ ही, निर्धारित जल कटौती से पहले पर्याप्त पानी जमा करने की सलाह दी गई है.

KDMC का एक अन्य आदेश

वहीं एक अलग घोषणा में, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ने स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को सभी मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. इसमें चिकन, मटन और मछली बेचने वाली दुकानें शामिल हैं. दुकानदारों से 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 अगस्त की मध्यरात्रि तक अपनी दुकानें बंद रखकर इस आदेश का पालन करने को कहा गया है.