India's Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में IPL के इन टीमों का वर्चस्व, जानिए MI, CSK, RCB, KKR समेत किस फ्रेंचाइजी के कितने खिलाड़ी शामिल

Asia Cup 2025(Photo credits: X/@ACCMedia1)

India's Squad for Asia Cup 2025: मुंबई 19 अगस्त 2025 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की. यूएई में 9 से 28 सितंबर तक टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट, पिछले चैम्पियन भारत के लिए अपनी क्रांति बनाए रखने का सुनहरा मौका होगा. रोहित शर्मा की कमान में पिछले साल टी20 विश्व कप पर कब्ज़ा किया था लेकिन उनके बाद सूर्यकुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई है. कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने अनुभव और युवा प्रतिभा का संतुलित मिश्रण चुना है, ताकि आगामी विश्व कप की तैयारी मजबूत हो सके. एशिया कप के लिए भारत की स्क्वाड में पांच स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका, जानिए क्यों नहीं बना पाए टीम इंडिया में जगह

जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता से टीम को जबरदस्त मजबूती मिली है. उनकी अगुवाई में अर्शदीप सिंह और प्रशिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी विभाग में भारत को विविधता और मजबूती देंगे. टीम का मुख्य स्पिनर कूलदीप यादव होंगे, जिन्हें भारतीय क्रिकेट में सफेद गेंद के सबसे भरोसेमंद स्पिनर माना जाता है. उन्हें वरुण चक्रवर्ती के रहस्यमय स्पिन और अक्षर पटेल की ऑलराउंडिंग क्षमता से सहयोग मिलेगा, जो मध्य क्रम में हाथ लगाएंगे.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में आईपीएल टीम के प्रतिनिधि

भारतीय टीम में फ्रैंचाइज़ी आधारित खिलाड़ियों का एक अच्छा मिश्रण मौजूद है. मुंबई इंडियंस (MI) से कुल 4 खिलाड़ी टीम में शामिल हैं. टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह भी MI से हैं. रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (RCB) से केवल जितेश शर्मा टीम में हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 3 खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं, जिनमें वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और रिंकू सिंह शामिल हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए केवल शिवम दुबे ने टीम में जगह बनाई है, जो पिछले आईपीएल सीजन में टीम के लिए अकेले दम पर लड़ते नजर आए. दिल्ली कैपिटल्स (DC) से दो खिलाड़ी, अक्षर पटेल और कूलदीप यादव भी टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा गुजरात टाइटंस से शुभमन गिल, सनराइजर्स हैदराबाद से अभिषेक शर्मा, पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह और राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन एक-एक खिलाड़ी टीम में चुने गए हैं.

संतुलित टीम के साथ नए लक्ष्य

यह चयन दर्शाता है कि भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम में संतुलन और विविधता बनाए रखने पर जोर दिया है. अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसका मकसद आगामी टी20 विश्व कप में मजबूत और निर्णायक टीम बनाना है. एशिया कप 2025 में भारत का लक्ष्य न केवल खिताब बचाए रखना है, बल्कि एशियाई क्रिकेट में अपनी दबदबा कायम रखना भी है. इस टीम के साथ भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनका टीम फिर से अपना दबदबा साबित करेगी.