India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारत की स्क्वाड में पांच स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका, जानिए क्यों नहीं बना पाए टीम इंडिया में जगह

सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल(Photo Credit: X/@BCCI,@StarSportsIndia)

India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) का स्क्वाड घोषित कर दिया गया है और इस बार टी20 स्पेशलिस्ट सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) को टीम की कमान सौंपी गई है. उनके डिप्टी के तौर पर युवा बल्लेबाज शुभमन गिल(Shubhman Gill) को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम घोषणा 19 अगस्त 2025 को हुई, जिसमें पांच प्रमुख खिलाड़ी केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और ईशान किशन शामिल नहीं किए गए, जिससे काफी चर्चा हुई. सभी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख कलाकार 15 सदस्यीय टीम से बाहर रहे, जिससे टूर्नामेंट के लिए भारत की रणनीति पर सवाल उठे, जो 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान! शुभमन गिल होंगे उप-कप्तान, जसप्रीत बुमराह-हार्दिक पांड्या की स्क्वॉड में वापसी

केएल राहुल: स्ट्राइक रेट की पहेली

केएल राहुल का टीम से बाहर होना सबसे ज्यादा चर्चित फैसला रहा. आईपीएल 2025 में 539 रन बनाने के बावजूद, औसत 53.9 और स्ट्राइक रेट 149.72 - 2018 के बाद उनका सर्वश्रेष्ठ अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज जगह नहीं बना सके. आईपीएल नंबर देखें तो शानदार हैं. हाल के समय में कोई खिलाड़ी 600 रन का बैंक नहीं रहा लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बनी है कि वह कभी-कभी बहुत धीमा खेलते हैं. जिससे टी20 क्रिकेट में उनकी रूढ़िवादी शैली पर चिंता उजागर हुई. ओपनिंग पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी थी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सफल जोड़ी के साथ, जबकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल भी दौड़ में थे, राहुल का आखिरी टी20आई 2022 में ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप में था.

यशस्वी जायसवाल: चयन राजनीति का शिकार

यशस्वी जायसवाल का बाहर होना बड़ा आश्चर्य था, खासकर आईपीएल 2025 में 559 रन स्ट्राइक रेट 159.71 के साथ, पावरप्ले स्ट्राइक रेट 177.4। बाएं हाथ के बल्लेबाज हर 3.1 गेंद पर बाउंड्री लगा रहे थे. यशस्वी जायसवाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, अभिषेक ने भारत के लिए अच्छा किया है, और वह गेंदबाजी भी कर सकता है. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. हम दोनों में से एक ही चुन सकते थे. फैसला अभिषेक शर्मा की दोहरी क्षमता के पक्ष में गया, जो कप्तान सूर्यकुमार यादव को रणनीतिक लचीलापन देता है.

श्रेयस अय्यर: शानदार आईपीएल प्रदर्शन पर्याप्त नहीं

शायद सबसे आश्चर्यजनक श्रेयस अय्यर का बाहर होना रहा, जिन्होंने पंजाब किंग्स को 2014 के बाद पहली आईपीएल फाइनल में पहुंचाया. अय्यर ने 604 रन स्ट्राइक रेट 175.07. 39 छक्के और औसत 50.33 से बनाए. उनकी नेतृत्व क्षमता संघर्षरत फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाई पर ले गई. श्रेयस अय्यर का बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा. चयनकर्ता ने भारत की टी20आई टीम की गहराई पर जोर दिया, मध्य क्रम में किसी खिलाड़ी को बदलना मुश्किल बताया.

मोहम्मद सिराज: टेस्ट सफलता टी20 में नहीं बदली

मोहम्मद सिराज की अनुपस्थिति फॉर्मेट अलग करने और टी20 विशेषज्ञों पर फोकस को दर्शाती है. हाल की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 23 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले होने के बावजूद, सिराज का टी20आई रिकॉर्ड 16 टी20आई में सिर्फ 14 विकेट, औसत 32.29 और इकोनॉमी 7.79 कमजोर रहा. चयन समिति ने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की सिद्ध जोड़ी को प्राथमिकता दी, हर्षित राणा तीसरे पेसर के रूप में चुना गया है. रिपोर्ट्स में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा द्वारा पुरानी सफेद गेंद से प्रभाव न बनाने की बात उजागर हुई.

ईशान किशन: चोट ने एशिया कप सपने खत्म किए

ईशान किशन का बाहर होना मुख्य रूप से चोट के कारण हुआ, फॉर्म से नहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज ई-बाइक दुर्घटना में चोटिल हुए और हाथ पर टांके लगे, जिससे दलीप ट्रॉफी छूट गई और एशिया कप से बाहर हो गए. किशन बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिकवर कर रहे हैं और अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए सीरीज के लिए फिट होने की उम्मीद हैं. उनकी अनुपस्थिति ने जितेश शर्मा को संजू सैमसन के बैकअप विकेटकीपर के रूप में वापसी का मौका दिया.

टीम बैलेंस और रणनीति पर प्रभाव

ओपनिंग संयोजन की स्थिरता: संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी को बनाए रखना भारत को सिद्ध संयोजन देता है जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है. दोनों ने हाल की टी20आई सीरीज में कई शतक बनाए, चयनकर्ताओं के निरंतरता पर विश्वास को सही ठहराया. हालांकि, राहुल और जायसवाल दोनों की अनुपस्थिति ओपनिंग विकल्प कम करती है और यदि कोई ओपनर चोटिल या फॉर्म से बाहर हुआ तो कमजोरी पैदा कर सकती है.

मध्य क्रम की गहराई पर चिंता: श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति भारत के मध्य क्रम की गहराई को काफी प्रभावित करती है. अय्यर की आक्रामक शैली और पारी संवारने की क्षमता उन्हें नंबर 3 या 4 के लिए आदर्श बनाती थी. उनकी कमी तिलक वर्मा और रिंकू सिंह पर लगातार प्रदर्शन का अतिरिक्त दबाव डालती है. पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सुझाव दिया कि अय्यर की शामिल होने से शिवम दुबे बाहर हो सकते थे, जो चयन समिति के कठिन चुनावों को दर्शाता है. दुबे को अय्यर पर प्राथमिकता ऑलराउंड क्षमता पर बल देती है.

गेंदबाजी आक्रमण का बैलेंस: मोहम्मद सिराज की अनुपस्थिति टी20 में भारत की पेस गेंदबाजी अनुभव कम करती है, हालांकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की उपस्थिति पेस विभाग में गुणवत्ता बनाए रखती है. हर्षित राणा को तीसरे पेसर के रूप में शामिल करना युवा प्रतिभा पर विश्वास दर्शाता है, लेकिन सिराज की अनुभव की कमी महत्वपूर्ण पलों में महसूस हो सकती है.

इन पांच खिलाड़ियों का बाहर होना टूर्नामेंट के दौरान भारत के रणनीतिक विकल्प सीमित करता है. केएल राहुल की बल्लेबाजी क्रम में बहुमुखी भूमिका, जायसवाल की बाएं हाथ की ओपनिंग और अय्यर की मध्य क्रम स्थिरता विभिन्न मैच स्थितियों में मूल्यवान विकल्प दे सकती थी. बाहर होने से चुने गए खिलाड़ियों पर लगातार प्रदर्शन का अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है. कम सिद्ध विकल्पों के साथ, प्रमुख खिलाड़ियों की चोट या खराब फॉर्म भारत के अभियान को काफी प्रभावित कर सकती है.