PCB Central Contracts 2025-26: पीसीबी ने जारी किए के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान की सैलरी में मोटी कटौती, जानिए अब मिलेगी कितनी राशि

बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान(Credit:X/Twitter)

PCB Central Contracts 2025-26: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 19 अगस्त 2025(मंगलवार) को आगामी सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा कर दी. इस बार के फैसले में पाकिस्तान के दो वरिष्ठ खिलाड़ी, कप्तान बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान को तब बड़ा झटका लगा जब दोनों को प्रदर्शन में गिरावट के कारण प्रमुख 'कैटेगरी ए' से घटाकर 'कैटेगरी बी' में डाल दिया गया. पिछले साल तक बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान दोनों 'कैटेगरी ए' में थे, जिसमें खिलाड़ियों को प्रति माह 45 लाख पाकिस्तानी रुपये की सैलरी मिलती थी, जिसमें से करीब 20.7 लाख रुपये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से प्राप्त शेयर के तहत आते थे. लेकिन अब दोनों को 'कैटेगरी बी' में डालने के बाद उनकी सैलरी घटाकर 30 लाख रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो लगभग 9.28 लाख रुपये भारतीय मुद्रा के हिसाब से होती है. इस तरह दोनों खिलाड़ियों को महीने के आधार पर करीब 15 लाख रुपये यानी 4.5 लाख रुपये की कमी झेलनी पड़ेगी. क्या बाबर आजम को CPL से मिला रिकॉर्ड तोड़ मल्टी-बिलियन डॉलर का ऑफर? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

खबरों के मुताबिक, PCB अब केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स से एक और महत्वपूर्ण क्लॉज हटाने की योजना बना रहा है. यह वह क्लॉज है जो खिलाड़ियों को बोर्ड द्वारा ICC से प्राप्त कुल राजस्व का 3% बोनस देता है. अगर यह नियम हटा दिया गया तो न केवल बाबर और रिजवान, बल्कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सैलरी में उल्लेखनीय कटौती होगी. PCB का मानना है कि यह बोनस खिलाड़ियों को बिना उचित वजह दिए जाने वाला अतिरिक्त लाभ है, इसलिए आगामी एशिया कप के कॉन्ट्रैक्ट्स शायद आखिरी होंगे जिनमें इस बोनस का प्रावधान मिलेगा. इससे खिलाड़ियों के मासिक वेतन पर सीधा असर पड़ेगा और निश्चित रूप से टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक नुकसान होगा.

बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान के इसकरहरी हार्डशिप से साफ है कि PCB ने हाल के उनके प्रदर्शन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. दोनों खिलाड़ियों ने कई टूर्नामेंट्स में कमजोर फॉर्म दिखाया था, जिसके चलते यह कड़ा निर्णय लिया गया. यह कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और युवा खिलाड़ियों को मौका देने की योजना का हिस्सा भी माना जा रहा है. हालांकि, यह संभावना जताई जा रही है कि सैलरी कटौती और वित्तीय दबाव से प्रभावित खिलाड़ी अपनी फिटनेस और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे. 2025-26 का सीजन उनके लिए करियर में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है.