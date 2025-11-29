PAK vs SL, T20I Tri-Series 2025 Final Scorecard: श्रीलंका मात्र 114 पर ढेर, पाकिस्तान को जीत के लिए मिला आसान लक्ष्य, पाक गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला रावलपिंडी(Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें श्रीलंका की बल्लेबाज़ी पूरी तरह बिखर गई. टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनने वाली पाकिस्तान टीम का फ़ैसला शानदार साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को सिर्फ 19.1 ओवर में 114 रनों पर ऑल आउट कर दिया. मैच ब्रेक तक पाकिस्तान की पारी शुरू नहीं हुई थी, और मेज़बानों को खिताब जीतने के लिए केवल 115 रनों का आसान सा लक्ष्य चाहिए. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को दिया पहले बल्लेबाजी को न्योता, यहां जानिए प्लेइंग इलेवल और लाइव स्कोरकार्ड

श्रीलंका की तरफ से सबसे बड़ी और एकमात्र प्रभावशाली पारी ओपनर कमिल मिशारा ने खेली, जिन्होंने 47 गेंदों पर 59 रन बनाए और संघर्षरत टीम को संभालने की कोशिश की. उनकी पारी में 2 चौके और 4 छक्के शामिल रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार गिरते विकेटों ने टीम की उम्मीदों को हिला दिया. कप्तान दसुन शनाका, कुसल परेरा, वनिंदु हसरंगा और दुष्मंथ चमीरा जैसे अनुभवी खिलाड़ी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुँच पाए, जिसके चलते श्रीलंका की पारी जल्दी सिमट गई. पाथुम निसांका ने तेज शुरुआत की थी लेकिन 11 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए.

पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने बेहतरीन अनुशासन और आक्रामकता के साथ प्रदर्शन किया. शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लेकर श्रीलंका की टॉप ऑर्डर पर चोट की, जबकि मोहम्मद नवाज़ ने भी 4 ओवर में 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. अबरार अहमद ने 2 विकेट और सैम अय्यूब व सलमान मिर्ज़ा ने 1-1 विकेट हासिल किया. सभी गेंदबाज़ों की नियंत्रित लाइन-लेंथ ने श्रीलंका को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया. पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी के सामने 115 रनों का लक्ष्य बेहद साधारण दिखता है. यदि श्रीलंका को चमत्कार करना है तो उन्हें पावरप्ले में तुरंत विकेट ढूंढने होंगे और गेंदबाज़ी में असाधारण प्रदर्शन करना होगा.