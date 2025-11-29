PAK vs SL, T20I Tri-Series 2025 Final Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को दिया पहले बल्लेबाजी को न्योता, यहां जानिए प्लेइंग इलेवल और लाइव स्कोरकार्ड
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecardपाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला रावलपिंडी(Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी को न्योता दिया हैं. पाकिस्तान पिछली रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका से मिली करीबी हार के बाद जीत की राह पर लौटना चाहेगा. यही टीम पाकिस्तान का फाइनल में भी सामना करने वाली है, इसलिए यह मुकाबला मेज़बानों के लिए मानसिक रूप से भी अहम होगा. रावलपिंडी में बारिश बिगाड़ेगी खेल या खिलाड़ी मचाएगा तांडव, जानिए कैसा रहेगा मौसम और पिच का मिजाज

पाकिस्तान ने जीता टॉस

यहां जानिए प्लेइंग इलेवल और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबज़ादा फरहान, सैम अयूब, बाबर आज़म, सलमान आगा (कप्तान), फखर ज़मान, उस्मान खान (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), कुसल परेरा, जनिथ लियानागे, दसुन शनाका (कप्तान), पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, ईशान मलिंगा

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ फाइनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है.