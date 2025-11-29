PAK vs SL, T20I Tri-Series 2025 Final Scorecard: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदकर जीता ट्राई टी20 सीरीज़, बाबर आजम, सैम अयूब ने मचाया कोहराम
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecardपाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला रावलपिंडी(Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने वाले पाकिस्तान ने श्रीलंका को 19.1 ओवर में मात्र 114 रनों पर ढेर कर दिया, जिसके बाद बाबर आज़म और सैम अय्यूब की शांत लेकिन प्रभावी बल्लेबाज़ी ने मेज़बानों को खिताबी जीत दिलाई. पाकिस्तान ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 118 रन बना लिए और मुकाबले को आराम से अपने पक्ष में समाप्त किया. श्रीलंका मात्र 114 पर ढेर, पाकिस्तान को जीत के लिए मिला आसान लक्ष्य, पाक गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका की बल्लेबाज़ी शुरुआत से ही दबाव में रही. ओपनर कमिल मिशारा ने 47 गेंदों पर 59 रन की शानदार और संघर्षपूर्ण पारी खेली और शुरुआत से अंत तक टीम की उम्मीदों का सहारा बने रहे. लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरते रहे, जिससे टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी. पाथुम निसांका ने 11 रन, कुसल मेंडिस ने 14 रन और पवन रत्नायके ने 8 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान दसुन शनाका सहित अधिकांश बल्लेबाज़ दोहरे अंक तक नहीं पहुँच पाए. कुल मिलाकर श्रीलंका की बल्लेबाज़ी अफरीदी, नवाज़ और अबरार की धारदार गेंदबाज़ी के सामने बिखर गई.

पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने फाइनल में दमदार प्रदर्शन किया. मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने केवल 3 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. अबरार अहमद ने 2 विकेट चटकाए और श्रीलंका की रन गति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

जवाब में पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत संयमित रखी। सैम अय्यूब ने 33 गेंदों पर 36 रन बनाए और शीर्ष क्रम को मजबूत आधार दिया. साहिबज़ादा फ़रहान ने 22 रन जोड़े, जबकि कप्तान बाबर आज़म ने 34 गेंदों पर नाबाद 37 रन बनाते हुए टीम को विजयी अंत तक पहुंचाया. श्रीलंका की ओर से वनिंदु हसरंगा और ईशन मलिंगा ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन गेंदबाज़ी में धार की कमी रही. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला का ताज पहन लिया और घरेलू दर्शकों को जश्न मनाने का शानदार मौका दिया.